هاتف بإمكانيات خيالية.. مواصفات شاومي الجديد Redmi K70 Extreme Edition بتصميم أنيق وكاميرات شديدة الدقة

تستمر شركة شاومي في تقديم هواتف ذكية مميزة بتقنيات حديثة وتصاميم أنيقة وها هي تطرح هاتفها الجديد Redmi K70 Extreme Edition الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب والكاميرات المتطورة حيث أن هذا الهاتف مصمم لجذب الأنظار بفضل مواصفاته المبهرة وإمكاناته المتقدمة كما يحتوى على العديد من المميزات التى تجعلها مختلفة عن غيره ومميزه داخل الأسواق سوف نوضح لكم جميع مواصفات ومميزات الهاتف من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Redmi K70 Extreme Edition

يصل حجم الشاشة الي 6.67 بوصة

تصل دقة الشاشة الى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

نوع الشاشة AMOLED

معدل التحديث 120 هرتز

السطوع يصل إلى 1200 شمعة

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

الهاتف ثماني النواة

يحتوى الهاتف على معالج الرسوميات Adreno 730

الرام 12 جيجابايت

التخزين الداخلي للهاتف 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD

الكاميرا الخلفية الأساسي تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8)

الثانوية تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) و 5 ميجابكسل (ماكرو)

تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.0)

الفيديو تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية

سعة البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم شحن سريع بقدرة 67 واط وشحن لاسلكي قدرة 30 واط

نظام التشغيل MIUI 13 المبني على Android 12

يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

عيوب هاتف Redmi K70 Extreme Edition

على الرغم من أن هاتف Redmi K70 Extreme Edition يتميز بمواصفات عالية وتقنيات متطورة إلا أن هناك بعض العيوب والنقاط التي قد تعتبر سلبية بالنسبة لبعض المستخدمين: