تحديث جي تي اي سان اندرس GTA ⭐⭐⭐⭐ الاخيـــر أد ايه جــــامد.. سابق قبل الكـــل واختم الجيم

لمحبي اللعبة وبعدتحديث جي تي اي سان اندرس يتوجب عليك إكمال مهمات جاتا سان اندرياس لتخطي المراحل اللعبة والوصول لمراحل متقدمة والمرحلة النهائية، تعتبر لعبه جاتا من ألعاب الفيديو والتي تتميز بالإثارة والتشويق وجذب انتباه اللاعب كلما أكملت المهام وتخطيت مرحلة جديدة تعطي للاعب العديد من الامتيازات ومن خلالها يستطيع الفوز والبقاء داخل اللعبة.

مهمات جي تي اي سان اندرس

تحتوي تحديث جي تي اي سان اندرس على العديد من المهام المختلفة التي يجب تخطيها للوصول لمراحل متقدمة والخوض في مغامرة قتالية جديدة والتحدي من أجل البقاء على قيد الحياة ومن أبرزها ما يلي:

أول مهمة هي عودة كارل إلى مدينة لوس سانتوس لعائلته ويكتشف الحالة الاجتماعية التي وصلوا لها ويقوم ببناء العلاقات واسترداد سيطرته على العصابة.

المهمة الثانية هي التقابل مع بيج سموك ثم يعيد التواصل مع أفراد العصابة.

الدخول في مهمة سرقة أغراض عسكرية.

المهمة التالية هي قتال مع عصابة أخرى بالتعاون مع اصدقائه بيج سموك وريدر وسويت.

ثم الدخول في مهمة اقتحام منزل وسرقة الاسلحة منه.

مهمة نقل الركاب إلى الأماكن التي يريدونها وكسب المال منهم.

كيف تختم لعبه جي تي اي سان اندرس

لإنهاء اللعبة يتطلب إكمال المهام الرئيسية في القصة وهزيمة الأعداء وكسب المال وتجميع أفراد العصابة وفرض السيطرة على الأحياء التابعة للعصابات المنافسة وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

أكمل المهام التي تُعطي لك من قبل Sweet- Big smoke- ryder.

التنقل عبر مدن مختلفة لإكمال المهام بها.

قم بتحسين مهاراتك القتالية والقيادة واطلاق النار وركوب الدراجات البخارية والطائرات.

جمع الأموال من خلال المهام الثانوية مثل سرقة السيارات.

أكمل مهام Taxi- courier- vigilante لكسب المكافآت الإضافية.

تحديث جي تي اي سان اندرس

خطوات تحديث جي تي اي سان اندرس GTA San Andreas على الأندرويد:

اضغط على أيقونة “Google Play” على جهازك.

في شريط البحث في أعلى الشاشة، اكتب “GTA San Andreas” أو “Grand Theft Auto: San Andreas”.

إذا كان هناك تحديث متاح، سترى زر “تحديث” بجانب اسم اللعبة. اضغط على “تحديث”.

إذا لم يكن هناك تحديث متاح، فسيظهر لك زر “فتح” فقط.

مميزات لعبة جاتا

بعد أن تقوم بعملية تحديث جاتا فايس سيتي إلى آخر إصدار تم طرحها من الشركة، يمكنك اكتشاف الكثير من مميزات اللعبة والتي تتمثل في التالي:

تحتوي النسخة الجديدة من اللعبة على جرافيك ورسومات على درجة كبيرة من الواقعية لدرجة أنها تجعل اللاعب يشعر وكأنه في عالم حقيقي.

تم إضافة الكثير من الأسلحة والمعدات القتالية المشهورة إلى اللعبة وبذلك يمكن للاعب اختيار ما يشاء منها لاستخدامه في اللعبة.

اكواد جاتا سان اندرياس

اكواد جاتا سان اندرياس عبارة عن مجموعة من الحروف والرموز، تساعدك على تخطي المهمات الصعبة في اللعبة، كما تساعدك على الحصول على الموارد والسيارات، وتتمثل هذه الأكواد فيمت يلي: