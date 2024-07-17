شفرات جاتا فايس سيتي الفلوس وعدم الموت والبنات GTA Vice City ⭐⭐⭐⭐..كلمــات غش جــامدة مال وصحة وطيارة هيلوكيبتر وعجلات

من الأمور المهمة التي يستخدمها أغلب اللاعبين في لعبة جاتا هي شفرات جاتا فايس سيتي، وهناك الكثير من الشفرات المنتشرة الخاصة باللعبة ولكن يجب العلم أن هناك الكثير من الشفرات التي يستخدمها اللاعبين بشكل أكبر وأكثر دقة من الشفرات الأخرى، تتعد الشفرات تبعا لتعدد الأشياء داخل لعبة جاتا فهناك شفرات خاصة بمنح القوة وهناك شفرات خاصة بالأسلحة وأخرى خاصة بالمركبات وغيرها.

شفرات جاتا فايس سيتي

نظرا لنظام لعبة جاتا المختلفة عن الألعاب الإلكترونية فإن اللاعب في جاتا يحتاج إلى الحصول على أفضل شفرات جاتا فايس سيتي، وذلك حتى يتمكن من مواصلة اللعب والحصول على الأسلحة والذخيرة والمركب التي يريدها، ويعد من أبرز شفرات جاتا ما يلي:

شفرة نينجا: afphultl

وشفرة العضلات أيضا jysdsod

من أهم شفرات تغيير لون الوجه:stilllikedressingup

من شفرات تومي أسمن المميزة deepfriedmarsbars

شفرات تصدر القيادة المثيرة: gripiseverything

وايضا شفرة إخفاء الشرطة هي:aezakmi

بالنسبة لشفرة حذف النجوم: asnaeb

وبالنسبة لشرفة الجو ممطر هو catsanddogs

أما عن شفرات الضباب: cantseeathing

شفرات إضافية للعبة جاتا فيس سيتي

هناك الكثير من شفرات جاتا فيس سيتي غير الشفرات التي ذكرناها والتي يعد من أبرزها ما يلي: