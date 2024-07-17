ارقص وغني مع لولو الشطورة.. نزل الآن تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية وابسط عيالك

تردد قناة وناسة من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الفئات، لأنها واحدة من القنوات المميزة في عالم الإعلام العربي، حيث تركز على تقديم محتوى ترفيهي متنوع يتضمن الأغاني والموسيقى العربية، وتأسست القناة لتلبية احتياجات جمهورها من عشاق الفن والموسيقى، وتقدم مجموعة من البرامج الفنية، الفيديو كليب، والحفلات الحية، وتساهم قناة وناسة في نشر الثقافة الفنية وتعزيز المواهب الجديدة من خلال تسليط الضوء على الفنانين والموسيقيين، ويمكن متابعة القناة عبر تردداتها المختلفة.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد: 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد: 11270.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة

للاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الطفولية المميزة، تقدم قناة وناسة محتوى يساهم في تعليم الأطفال وزيادة استيعابهم، إلى جانب تقديم ترفيه ممتع على مدار الساعة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت القناة:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر.

اختر خيار إضافة قناة جديدة.

اضغط على زر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي وأدخل تردد قناة وناسة.

اضغط على زر بحث للبحث عن القناة.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القناة.

ستظهر القناة الآن على جهاز الرسيفر، مما يتيح لك الاستمتاع بمحتواها المميز.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتمتع بعدة مميزات تجعلها محبوبة بين الأطفال والأسر، ومن أبرز هذه المميزات: