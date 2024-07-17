ميزة جديدة من واتساب ⭐⭐⭐⭐ (أبلــــود جــــامد).. سابق كل صحابــك وانزلهم بكل جديد

ميزة جديدة من واتساب تم ملاحظتها وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي طرأت على تطبيق واتساب الرسمي، حيث يحرص الكثير من المستخدمين على مطالعة المميزات الجديدة في التطبيق والتي تجعل عدد كبير من المستخدمين تفضل واتساب الأصلي على الرغم من وجود نسخ أخرى معدلة من التطبيق، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات التي تتعلق بالميزة الجديدة.

ميزة جديدة من واتساب

نشرت جريدة ذي صن البريطانية أهم المعلومات التي تدور حول ميزة جديدة من واتساب وهي خاصية تثبيت الرسائل، وتتمثل هذه الميزة في التالي:

تم إضافة ميزة جديدة في واتساب الجديد والتي تتمثل في خاصية تثبيت الرسائل.

حيث لا يمكن من خلال هذه الخاصية تفويت أي موعد مهم تم إرساله على واتساب، وذلك يتم من خلال مطالعة الرسائل المهم التي تم تثبيتها.

من خلال ميزة تثبيت الرسائل الجديدة يمكن للمستخدم أن يقوم بتثبيت الرسالة المهمة التي يرغب بها في أعلى الدرجات الدردشة وذلك ليتذكرها.

حيث تساعد هذه الميزة المستخدم كثيرا في توفير الجهد والوقت في البحث عن الرسائل المهمة وسط الرسائل الكثيرة الموجودة في المحادثات.

كيفية ضبط ميزة تثبيت الرسائل

كما وضحنا فإن هناك ميزة جديدة من واتساب وهي ميزة تثبيت الرسائل التي تجعل المستخدم يصل إلى الرسائل المهمة بكل سهولة حيث يكون تفعيل هذه الخاصية من خلال التالي:

يتم الضغط على الرسالة التي ترغب في تثبيتها وتمريرها، حيث يظهر بعد ذلك عدة إعدادات من بينها خاصية تثبيت الرسالة، قم بالضغط على أيقونة تثبيت.

بعد ذلك يجب عليك أن تحدد المدة التي ترغب في تثبيت الرسالة به هل هو 24 ساعة أو أسبوع أو 30 يوم.

في المجموعات يمكن التحكم فيمن يمكنه تثبيت الرسائل من خلال الإعدادات.

ميزة المراسلة بخصوصية تامة

يعد تطبيق واتساب من أهم تطبيقات الدردشة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويتميز هذا التطبيق بامكانية مراسلة الأشخاص بسرية تامة، حيث يمكن من خلاله أن تقوم بحماية الرسائل الخاصة بك برقم سري أو ببصمة أصبع، وكذلك يمكن اخفاؤها عن طريق الأرشفة، بحيث لا يستطيع أحد الوصول اليها، وتعتبر هذه الميزة من أهم المميزات الموجودة في التطبيق والتي تعزز لديه الخصوصية.