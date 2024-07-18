مهمات جاتا 5 GTA 5 mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ + شفرات جاتا 5 كاملة فلوس واسلحة ودبابة

تحمل لعبة جاتا الكثير من مهمات جاتا 5 المتميزة والتي يتطلب أدائها حرفية كبيرة من قبل اللاعب حيث يمكنه التنقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تضيف المهمات إلى اللعبة الكثير من المتعة والإثارة المشوقة والتي تجعل اللاعب يستمتع أثناء اللعب ولا يشعر بالملل أو الضجر، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم أهم المهمات الموجودة في لعبة جاتا والتي يقوم بها اللاعبون.

مهمات جاتا 5

يوجد الكثير من مهمات جاتا 5 القديمة والحديثة والتي خاضها الكثير من اللاعبين وتتمثل أهم هذه المهمات في التالي:

مهمة The Driver

تعتبر من المهمات الصعبة جدا في لعبة جاتا والتي تتطلب من اللاعب أن يفوز بسباق السيارات الذي يقوم فيه بسباق أمام اللاعب Hillary، ولكن يجب عليك أثناء السباق أن تكسب مزيد من الثواني وتضيفها إلى عدادك الزمني في السباق.

مهمة لامار دافيس

وفيها يلتقي كل من شوب و لامار بفرانكلين في منزلهم ثم يقوما باختطاف رهينة من العصابة التي تنافسهم ويتم مطاردتهم بالدراجة النارية ثم يستطيع من خلال حاسة الشم الخاصة بالكلب شوب العثور عليهم مرة أخرى وبعدها يخبر لامار فرانكلين أن يهتم بالكلب شوب.

مميزات عمل مهمات جاتا

عندما يقوم اللاعب بعمل مهمات جاتا 5 فهو بذلك يحصل على الكثير من المميزات التي لا يمكن القيام بها إلا من خلال عمل المهمات ويعد من أبرز هذه المميزات ما يلي:

القيام بالمهمات على أكمل وجه تساعد اللاعب في تخطي المرحلة التي يوجد بها اللاعب إلى مرحلة أخرى أكثر إثارة وتشويق.

المهمات تجعل اللاعب يحصل على الكثير من الهدايا داخل اللعبة والتي تجعله يحصل على العدد من الامتيازات الأخرى داخل اللعبة، فهي بوجه عام تشكل جزء أساسي من اللعبة.

شفرات 5 GTA 5 mobile

هذ الجدول يكشف عن الشفرات كاملة لتنفيذ مهمات جاتا 5 بسهولة: