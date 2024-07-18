مهمات جاتا 5 GTA 5 mobile ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ + شفرات جاتا 5 كاملة فلوس واسلحة ودبابة

تحمل لعبة جاتا الكثير من مهمات جاتا 5 المتميزة والتي يتطلب أدائها حرفية كبيرة من قبل اللاعب حيث يمكنه التنقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تضيف المهمات إلى اللعبة الكثير من المتعة والإثارة المشوقة والتي تجعل اللاعب يستمتع أثناء اللعب ولا يشعر بالملل أو الضجر، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم أهم المهمات الموجودة في لعبة جاتا والتي يقوم بها اللاعبون.
مهمات جاتا 5
يوجد الكثير من مهمات جاتا 5 القديمة والحديثة والتي خاضها الكثير من اللاعبين وتتمثل أهم هذه المهمات في التالي:
مهمة The Driver
تعتبر من المهمات الصعبة جدا في لعبة جاتا والتي تتطلب من اللاعب أن يفوز بسباق السيارات الذي يقوم فيه بسباق أمام اللاعب Hillary، ولكن يجب عليك أثناء السباق أن تكسب مزيد من الثواني وتضيفها إلى عدادك الزمني في السباق.
وفيها يلتقي كل من شوب و لامار بفرانكلين في منزلهم ثم يقوما باختطاف رهينة من العصابة التي تنافسهم ويتم مطاردتهم بالدراجة النارية ثم يستطيع من خلال حاسة الشم الخاصة بالكلب شوب العثور عليهم مرة أخرى وبعدها يخبر لامار فرانكلين أن يهتم بالكلب شوب.
مميزات عمل مهمات جاتا
عندما يقوم اللاعب بعمل مهمات جاتا 5 فهو بذلك يحصل على الكثير من المميزات التي لا يمكن القيام بها إلا من خلال عمل المهمات ويعد من أبرز هذه المميزات ما يلي:
- القيام بالمهمات على أكمل وجه تساعد اللاعب في تخطي المرحلة التي يوجد بها اللاعب إلى مرحلة أخرى أكثر إثارة وتشويق.
- المهمات تجعل اللاعب يحصل على الكثير من الهدايا داخل اللعبة والتي تجعله يحصل على العدد من الامتيازات الأخرى داخل اللعبة، فهي بوجه عام تشكل جزء أساسي من اللعبة.
شفرات 5 GTA 5 mobile
هذ الجدول يكشف عن الشفرات كاملة لتنفيذ مهمات جاتا 5 بسهولة:
|الشفرة
|الكود
|الحصول على طائرة هيلكوبتر
|O، O، L1، O، O، O، L1، L2، R1، مثلث، O
|وضع السُكر
|مثلث، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، يا، يسار
|السباحة السريعة
|يسار، يسار، L1، يمين، يمين، R2، يسار، L2، يمين
|الركض السريع
|مثلث، يسار، يمين، يمين، L2، L1، مربع
|صحة كاملة ودرع
|O، L1، مثلث، R2، X، مربع، O، يمين، مربع، L1، L1، L1
|القفز عالياً والتحليق في السماء
|L2، L2، مربع، O، O، L2، مربع، مربع، يسار، يمين، X
|مسكن الألم
|يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث
|قدرة إعادة الشحن الخاصة
|X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، يسار، X
|التصويب بالحركة البطيئة
|مربع، L2، R1، مثلث، يسار، مربع، L2، يمين، X
|الحصول على المظلة
|يسار، يمين، L1، L2، R1، R2، R2، يسار، يسار، يمين، L1
|السقوط من السماء
|L1، L2، R1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين، L1، L2، R1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين
|زيادة المستوى المطلوب
|R1، R1، O، R2، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين
|خفض المستوى المطلوب
|R1، R1، O، R2، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار
|الحصول على رشاش آلي
|مثلث، آر 2، يسار، إل 1، إكس، يمين، مثلث، أسفل، مربع، إل 1، إل 1، إل 1
|الحصول على طلقات نارية متفجرة
|يمين، مربع، X، يسار، R1، R2، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1
|إشعال النار
|L1، R1، مربع، R1، يسار، R2، R1، يسار، مربع، يمين، L1، L1
|تغيير الطقس
|R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، مربع
|تغيير الجاذبية
|يسار، يسار، L1، R1، L1، يمين، يسار، L1، يسار
|تقليل الاحتكاك
|مثلث، R1، R1، يسار، R1، L1، R2، L1
|الحصول على سيارة مصفحة
|مثلث، R1، R1، اليسار، R1، L1، R2، L1
|الحصول على سيارة لامبورجيني
|R1، O، R2، يمين، L1، L2، X، X، مربع، R1
|الحصول على سيارة رابيد جي تي
|R2، L1، O، يمين، L1، R1، يمين، يسار، O، R2
|الحصول على شاحنة القمامة
|دائرة، R1، دائرة، R1، يسار، يسار، R1، L1، دائرة، يمين
|الحصول على دراجة BMX
|يسار، يسار، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، O، مثلث، R1، R2
|الحصول على الأسلحة والذخيرة بشكل لانهائي
|مثلث، R2، يسار، L1، X، يمين، مثلث، أسفل، مربع، L1، L1، L1
|الرصاص المشتعل
|L1، R1، مربع، R1، يسار، R2، R1، يسار، مربع، يمين، L1، L1
|الرصاص المتفجر
|يمين، مربع، X، يسار، R1، R2، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1
|الحصانة (تستمر 5 دقائق فقط)
|يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث
|إعادة شحن القدرة الخاصة
|X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، يسار، X
|إعادة شحن الصحة والدرع بالكامل
|دائرة، L1، مثلث، R2، X، مربع، دائرة، يمين، مربع، L1، L1، L1
|القفزة الفائقة
|يسار، يسار، مثلث، مثلث، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، R1، R2
|السباحة السريعة
|يسار، يسار، L1، يمين، يمين، R2، يسار، L2، يمين
|الجري السريع
|مثلث، يسار، يمين، يمين، L2، L1، مربع