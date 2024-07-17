خلص انقطاع الكهرباء.. موعد وقف خطة تخفيف الأحمال بشكل رسمي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من يوم الأحد المقبل وهو الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع نهاية شهر يوليو، لتتوقف عمليات انقطاع الكهرباء بشكل نهائي ورسمي، بعد أن اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي تضمن من خلالها الحفاظ على استقرار أوضاع الكهرباء وعدم انقطاعها مرة أخرى.

توفير مازوت لتوليد الكهرباء

وأكد المصدر ذاته، أن وزارة البترول قامت بتوفير نحو 170 ألف طن مازوت ليتم العمل على ضخها داخل محطات إنتهاء الكهرباء، واستمرار لوصول الشحنات الخاصة بالغاز المسال من خارج البلاد، وكذلك الغاز الطبيعي التي يتم العمل على ضخه من الدول القريبة، وبذلك سيتضمن كفاءة عالية في استمرار تشغيل الكهرباء وعدم انقطاعها مرة أخرى، والمساهمة في حل أي مشكلة تواجه عمليات الإنقطاع.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ووفقًا للتصريحات السابقة، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بالفعل مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 سيتم وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا، وجاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على مناقشة كافة الملفات والمشكلات والموضوعات المهمة التي تمس الصالح العالم للدولة ومصالح المواطنين، مما طالب رئيس الوزراء من وزيري الكهرباء والبترول بالبقاء مع الحكومة والقضاء على مشكلة وأزمة الكهرباء التي تسببت في غضب المواطنين مؤخرًا.