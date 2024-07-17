طريقة عمل الحواوشي البلدي في الطاسة في 15 دقيقة بمذاق لذيذ لا يقاوم 

يعد الحواوشي من أنواع سندوتشات اللحم اللذيذة التي يحبها الجميع، كما أنها من الوصفات الاقتصادية في التكلفة والمقادير عند تحضيرها في المنزل، حيث تهتم ربة المنزل بمعرفة الخطوات الصحيحة لتحضير تلك الوصفة في المنزل مثل الجاهزة من حيث تتبيلة اللحمة وطريقة التسوية الصحيحة.

مقادير عمل الحواوشي البلدي في الطاسة

يمكن تحضير سندوتشات الحواوشي اللذيذة في المنزل والاستمتاع بها كوجبة للعشاء أو الغذاء مع الطحينة والمخلل من خلال تجهيز المقادير التالية:

500 جرام لحم مفروم.

مقدار من الدهن.

بصلة كبيرة الحجم.

2 قرن فلفل أخضر رومى.

5 جرام ملح طعام.

5 جرام فلفل أسود.

5 جرام بهارات لحم.

5 جرام بابريكا.

شطة ناشفة اختيارى.

خبز بلدى طازج.

20 مل سمن.

طريقة عمل الحواوشي البلدي في الطاسة

تتمكن ربة المنزل الماهرة والمبتدئة من تحضير سندوتش الحواوشي في المنزل بالمقادير المضمونة مع نظافة الأدوات لتقديم وجبة صحية للأبناء، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: