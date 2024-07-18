Formulaire d’inscription AADL 3 رابـط مباشر التسجيل في عدل 3 عبر الهاتف والحاسب والتاب وزارة السكن والعمران

يعد من المهم القيام بتسجيل سكنات عدل ، وذلك للحصول على الدعم الذي تقدمه الجزائر للمواطنين، حيث يتم تقديم الكثير من الوحدات السكنية لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على منزل خاص بهم، ويتم الحصول على الوحدة بعد التقديم في الموقع الإلكتروني الرسمي، ويجب أن تتوفر الشروط اللازمة للموافقة على الشخص المتقدم.

تسجيل سكنات عدل

تطبيق عدل 3.. رابط تسجيل سكنات عدل 3 عبر الهاتف وفي خطوات بسيطة.. سجل بسرعة

ليتمكن المواطن من تسجيل سكنات عدل فهناك مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها، والتي تتمثل فيما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة عدل السكنية” من هنا” . سجل الدخول للموقع باستخدام كلمة المرور، أو بالنقر على إنشاء حساب جديد وإتباع الخطوات المطلوبة. اختر أيقونة بوابة برنامج سكنات عدل 3. تحديد المحافظة التي يرغب المتقدم التقديم على وحدة سكنية بها. إضافة البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة لها. إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة. يجب عليك التأكد من صحة المعلومات التي قمت بتقديمها. بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها انقر على إرسال الطلب. سوف يتم إرسال رسالة على هاتفك المحمول للتأكيد على عملية التسجيل وأنها قد تمت بنجاح، وسيتم الرد على قبول الطب من عدمه في أقرب وقت.

شروط استحقاق وحدات سكنات عدل 3

هنا … رابط التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على وحدات سكنية وأهم الشروط

ليتم الموافقة على طلب الحصول على وحدة سكنية هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

المتقدم يجب أن يكون جزائري الجنسية.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة بالجزائر.

توفير بطاقة الهوية ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم كافة المستندات والأوراق، والتأكد من كونها معتمدة وصحيحة.

ألا يكون لديه أي وحدة سكنية خاصة به.

المتقدم عمره يجب ألا يقل عن 18 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يتخطى 11800 دينار ولا يقل عن 24000

دينار جزائري .

تعرفنا على طريقة تسجيل سكنات عدل حيث يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة عدل السكنية واتباع الخطوات المطلوبة، وهناك بعض الشروط التي يجب أن تكون مستوفية في الشخص المتقدم ليتم قبوله.