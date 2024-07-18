HERE.. رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب 2024 الدرو الاول عبر موقع التربية الوطنيه والتعليم

يزداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب 2024، لاسيما بعد الإعلان من قبل مصادر مسؤولة داخل الوزارة أنه من المقرر الإعلان عن النتائج في كافة المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وأنه يمكن لكافة الطلاب المقيدين بالصف السادس الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية فور الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب 2024

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في المغرب بصورة إلكترونية من خلال موقع الوزارة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس من أجل التيسير على المواطنين ومواكبة التطور الرقمي الذي تشهده دولة المغرب ويمكن الاستعلام من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب.

الضغط على ايقونة ” فضاء التلاميذ” وذلك في مسار “Massar authentification”.

ادخل كلمة المرور الخاصة بك.

عليك إرفاق رمز الطالب وكتابة رقم المسار الخاص به.

انتظر ثواني قليلة ومن ثم سوف تظهر لك النتائج الكاملة للطالب وذلك فور اعتماد النتيجة من قبل الوزارة.

موعد نتائج السادس ابتدائية المغرب 2024

حالة من القلق يشعر بها الطلاب وأولياء الأمور نتيجة التأخر في إعلان النتيجة حتى الآن، لكن صرحت مصادر داخل وزارة التربية إلى أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

حيث أن التأخير جاء نتيجة التدقيق في الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب من أجل ضمان حصول كل طالب على درجاته بصورة كاملة، وقد طمأن أولياء الأمور بأن نسب النجاح لهذا العام مبشرة ومرتفعة عن العام الماضي لاسيما وأن الاختبارات مرت بسلام دون وجود أي شكاوى من قبل الطلاب، وأنه الإعلان عن ظهور النتيجة بات مجرد وقت.