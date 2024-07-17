الخبر الأكيد معاشك هيزيد.. جدول زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15% وموعد صرف معاشات شهر أغسطس

جدول زيادة المعاشات 2024، عدد كبير جدا من الأشخاص المستفيدين من معاشات التأمينات الاجتماعية في الساعات القليلة الماضية بدأوا في البحث بصورة مكثفة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي و محرك البحث ‫Google‬ عن نسبة الزيادة الجديدة الخاصة بالمعاش وعن موعد صرف المعاشات في شهر أغسطس القادم حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم وحاجاتهم المادية نظرًا لأنهم يعتمدون بشكل كامل في حياتهم على هذه الأموال التي تأتي لهم من خلال التأمينات الاجتماعية.

جدول زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15%

‏بعد الإعلان عن وجود زيادة جديدة بنسبة 15% سوف يتم تطبيقها منذ بداية شهر أغسطس القادم لعام 2024 يتساءل عدد كبير من المستفيدين من المعاشات عن قيمة الرواتب بعد هذه الزيادة وكيف يتم احتسابها ولذلك سوف يتم توضيح الزيادة لكل فئة بشكل تفصيلي:

‏الأشخاص الحاصلين على راتب 1500 جنيه سيرتفع راتبهم إلى 1725 جنيه.

الحاصلين على راتب 1600 جنيه سيرتفع راتبهم ليصبح 1840 جنيه.

وجميع الحاصلين على راتب 2000 جنيه سيرتفع الراتب الخاص بهم ليكون 2300 جنيه.

وجميع الحاصلين على 2300 جنيه سوف يصل راتبهم إلى 2645 جنيه .

الأشخاص الحاصلين على راتب بقيمة 2600 جنيه سوف يرتفع راتبهم ليصبح 2990 جنيه.

والحاصلين على راتب 2900 جنيه سوف يرتفع راتبهم ليصل إلى 3335 جنيها .

‏موعد صرف معاشات شهر أغسطس

‏سوف يتم صرف الزيادة الجديدة على المعاشات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية منذ بدايته أول شهر أغسطس بالتحديد يوم 1 أغسطس اثنين 24 وسوف تستمر عملية الصرف حتى يوم 6 أغسطس 2024 وتم توفير أكثر من 300 مكتب متخصص بالبريد لصرف الرواتب حتى يتم تخفيف الأعباء عن مراكز البريد الأخرى وقامت الجهات المسؤولة بتوفير كافة التسهيلات على المستفيدين للحصول على مستحقاتهم.