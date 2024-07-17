الموبايل اللي مكسر الدنيا🔥.. مواصفات هاتف Oppo A38 وسعر الهاتف في الدول العربية.. أرخص موبايل من أوبو

مواصفات هاتف Oppo A38 هو من الهواتف الاقتصادية حيث أنه أحدث إصدار في الفئة الاقتصادية من شركة اوبو والهاتف يأتي بمزايا عديدة على الرغم من سعره الاقتصادي، فالشاشة تأتي بحجم 6.56 بوصة ودقة HD+، كما أن المعالج الخاص بالهاتف يتميز بقوته فهو من نوع Helio G85 فضلا عن قوة البطارية التي تصل إلى 5000 امبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، لذا سنتعرف معا اليوم على مواصفات ومزايا هاتف Oppo A38 في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A38

الهاتف يدعم شريحتين أتصال وذلك من نوع Nano Sim .

كما يدعم أيضاً الأتصال بشبكات الإتصال الجيل الثاني 2G, والجيل الثالث 3G, والجيل الرابع 4G.

الهاتف يأتي بوزن انسيابي 190 جرام مع خامات تصنيع عالية الجودة.

الشاشة تأتي بمساحة 6.56 إنش بدقة الـ 720×1612 بكسل وذلك مع معدل التحديث الـ 90Hz.

يتمتع الهاتف بذاكرة صلبة تصل الي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

يتوفر في الهاتف منفذ اتصال من شأنه أن يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الخارجية.

المعالج متميز ومعروف بقوته فهو من نوع Helio G85 ويأتي بتكنولوجيا 12 نانومتر.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية مزدوجة فالأولي تأتي بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل.

نظام التشغيل في الهاتف اندرويد 13 .

بطارية قوية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير مع خاصية الشحن السريع وذلك بقدرة 33 واط.

سعر هاتف Oppo A38

ان سعر هاتف Oppo A38 لنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت يكون كالتالي: