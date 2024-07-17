استعلم الآن عن نتائج القبول في دورة كلية الملك فهد الأمنية عبر رابط www.jobs.sa وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول في دورة كلية الملك فهد للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية، تهدف الدورة إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في صفوف الكوادر الأمنية السعودية، وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة للضباط الجامعيين لخدمة الوطن والمواطن بكفاءة واحترافية.

الجامعيون يمكنهم التحقق من نتائج القبول في دورة كلية الملك فهد

صدرت تعليمات رسمية تفيد بأن الجامعين الراغبين في الالتحاق بدورة كلية الملك فهد للجامعيين 1446 يمكنهم الآن التحقق من قبولهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة أبشر توظيف الإلكترونية. الضغط على أيقونة “نتيجة القبول بكلية الملك فهد”. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام كلمة المرور التي تم استخدامها أثناء عملية التقديم. بعد ثوانٍ معدودة، سيتم عرض نتيجة القبول المبدئي في الدورة.

يحث المسؤولون بالجامعين المتقدمين للدورة بالتحقق من نتائج القبول بانتظام لمعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الجامعة إلى تسهيل عملية التواصل مع الطلاب المؤهلين.

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) لحملة الشهادة الجامعية بكلية الملك فهد الأمنية عبر الرابط: https://t.co/R2XpG4SF6A . pic.twitter.com/JLYflGSXGx — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 17, 2024

أهداف تأهيل للضباط الجامعيين بكلية الملك فهد