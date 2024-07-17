التربية السورية متى تنشر ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة خلال ساعات قليلة بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة بسوريا خلال مؤتمر رسمي، يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2024 حسب اسم المدرسة أو اسم الطالب أو رقم الاكتتاب الخاص بالطالب عبر موقع شهادة التعليم الأساسي moed.gov.sy، حيث اقترب موعد ظهور نتائج الثانوية العامة لعام 2024 في سوريا، وقد صدرت أخبار هامة جداً في خلال الساعات الماضية وبعد طول إنتظار في خلال تصريحات هامة إلى موقع وزارة التربية السورية أعرب من خلال تلك التصريحات أن عمليات أخيراً قد انتهت بالفعل وتمت مراجعة كثيراً من المواد المقررة في سوريا، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الصف التاسع سوريا يوم السابع عشر من شهر يوليو، أو يوم السبت المقبل التاسع عشر من الشهر نفسه كحد أقصى حيث أن التصحيح انتهى والمراجعات في الرمق الأخير بإنتظار إعلانها في الأوقات المقبلة.

نتائج التاسع في سوريا لعام 2024 حسب رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم ظهور نتائج المرحلة الإعدادية الأزهرية والعامة لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

بعد ذلك اضغط على خيار نتائج الامتحانات.

ثم اختر نتائج الصف التاسع.

حدد الدور الذي تستعلم عنه واختر عام 2024.

بعد ذلك أدخل أسم الطالب ورقم الاكتتاب الخاص به في الأماكن المخصصة لهم.

ثم انقر على عرض النتيجة.

سوف تظهر النتيجة فوراً مع مجموع الطالب ودرجاته في جميع المواد.

وزارة التربية والتعليم السورية نتائج الامتحانات

سوف نقوم بنشر النتائج فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم في سوريا، لذا نرجوا الانتظار للحصول على الرابط الخاص بالنتيجة وسوف نوضح الخطوات الكاملة التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجتهم، متمنين لجميع الطلاب النجاح والتفوق في المرحلة الثانوية، يمكنكم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر هذا الرابط الرسمي الموضح للجميع من الطلبة والطالبات في أعلى المقالة.