“هُــا بـSMS” رابط مباشر نتائج البكالوريا 2024 الجزائر فضاء التلميذ bac.onec.dz الديوان الوطني بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية مؤخرًا عن موعد ظهور نتائج بكالوريا الجزائر، مما زاد حالات التوتر والخوف لدى الطلاب والطالبات، ينتظر الكثير من الطلاب تلك اللحظة الحاسمة، خاصًة مع بداية العد التنازلي على موعد ظهورها، لذا يتوجب عليك معرفة الخطوات التي عن طريقها تتمكن من معرفة النتيجة فور ظهورها، حيث كان في التصريحات الأخيرة من وزارة التربية الجزائرية التفاصيل الكاملة عن أن نتائج البكالوريا سوف يتم تصحيحها واعتمادها أحد والبدء في نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية الجزائرية وفضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وتكون أحد أيام السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر أو العشرون من جوان الجاري، لذلك بدأ الكثير من الطلاب في جميع أنحاء ولايات جمهورية الجزائر في البحث بشكل كبير عن النتائج حيث أن البكالوريا هي ما تسمى الثانوية العامة، وتعد الباك أهم الشهادات المتواجدة في الجزائر.

رابط مباشر نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

ليستطيع أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج بكالوريا الجزائر إليك، الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة التربية الوطنية.

أدخل رقم التسجيل المتعلق بالطالب.

كتابة رقم المرور الخاص بك.

اضغط على أنا لست روبوت.

عرض النتيجة.

يذكر أن نسب النجاح الأولية في الشعب تمثلت في 71% لشعبة الرياضيات، شعبة تقني رياضي 65.76%، لغات أجنبية 62%، وعلوم تجربية نسبتها بلغت 49%.

متى موعد نتائج شهادة البكالوريا 2024

أجاب الدكتور عبد الحكيم وزير التربية في دولة الجزائر بشراء موعد نتائج بكالوريا الجزائر، وقال إنه من المحتمل أن تظهر بين 15 إلى 20 يوليو الجاري، وأضاف أنه بإمكانك أن تقوم بمعرفة النتيجة سواء من خلال الخطوات السابقة أو بالاتصال على ذلك الرقم *567# وكتابة رقم التسجيل ورقم المرور، وهذا يوفر عليك الوقت والجهد.

بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تقوم بحساب معدل البكالوريا الخاص بك، من خلال الخطوات التالية: