طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع nid-moi.gov.iq

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة، من أكثر الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل العديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، بالإضافة إلى أن الوثيقة تحمل المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن، ويمكنك القيام عندها حجز البطاقة الموحدة إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، بحيث تتمكن من القيام بحجز البطاقة.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى مديرية شؤون البطاقة الموحدة بالعراق.

النقر على أيقونة “تسجيل دخول الجديد”.

ثم يتم النقر على خدمة “حجز البطاقة الوطنية الموحدة”.

وعندها ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، والوثائق التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر على زر “إرسال الطلب”.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

وأما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، ما يأتي:-