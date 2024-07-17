اجا الحلو لولو الشطورة تردد قناة وناسة تي في استقبليها لأولادك الآن

يجذب التلفاز الأطفال دائما ولا سيما الأغانى والموسيقي ولذلك نجد أن تردد وناسة بيبي يتم البحث عنه على الإنترنت كثيراً بواسطة الآباء فهى قناة رائعة تقدم محتوى شيق وقصص لطيفة يعشقها الأطفال وفى هذا المقال سنجد تردد وناسة بيبي وكيف يمكن حفظ القناة على جهاز الريسيفر.

تردد وناسة بيبي

يجذب تردد وناسة بيبي الآباء فعن طريقه يتم البحث عن قناة وناسة بيبي الفضائية وحفظها على التلفاز ليستمتع الأطفال بالأغاني والمنوعات التى تقدمها القناة ويتم بث القناة على الأقمار الصناعية بجودة عالية من الصوت والصورة فهذا ما يجذب الأطفال دائما ويمكن الحصول على قناة وناسة بيبي من خلال القمر الصناعى النايل سات من الترددات الآتية:

تردد القناة 11470

الإستقطاب عمودى

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما تذاع قناة وناسة بيبي الفضائية من القمر الصناعى عرب سات بالقيم التالية:

تردد القناة 11430

الإستقطاب عمودى

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

وبعد ذلك يجب على الآباء ادخال هذه القيم إلى الإعدادات فى جهاز الريسيفر فيتم البحث عن القناة وحفظها بسهولة.

برامج قناة وناسة بيبي الفضائية

يعشق الأطفال الأغانى ويحفظون محتواها بسرعة ويرددونه دائماً لذاك أصبحت قناة وناسة بيبي ذات شعبية كبيرة لأنها تقدم أغانى متنوعة عن شخصية الطفلة لولو ومغامراتها وكيف تتصرف اذا حدث لها مشكلة.

كما أنها تتنوع مفاهيم الأغانى بين معاملة الآباء والإخوة والأصدقاء والابتعاد عن الغرباء وإعطاء السلوك السليم للمعاملة مع الناس

وتقدم أيضا معلومات عن الألوان والأعداد بطريقة يتعلم منها الطفل ويحفظها سريعاً.