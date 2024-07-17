من هنا طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 فور صدورها

باقى أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق النتيجة الأكثر أهمية فى العراق لدى الطالب وولى أمره فهى نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى فقد أرهق العام الدراسي الطلاب فى المذاكرة والتحصيل وأرهق أولياء الأمور فى نفقات الدراسة لذلك يتم البحث عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق بصورة مستمرة ومن خلال هذا الموضوع نوضح طريق الحصول على نتائج السادس الإعدادي فى العراق فور ظهورها.
نتائج السادس الاعدادي العراق
يزداد البحث عن نتائج السادس الاعدادي العراق السنة الدراسية الأكثر أهمية فى العراق فيتحدد بعدها اكمال الطالب للتعليم الثانوى ثم إلى الجامعة أو التعليم التقني ومنه إلى المعاهد التكنولوجية وهذه الخطوات هى التى بمكن من خلالها الحصول على نتائج السادس الاعدادي فى العراق عند ظهور النتيجة:
- يتم ادخال موقع وزارة التربية العراقية فى مستطيل البحث على جوجل كروم.
- من الصفحة الرئيسية نختار نتائج الطلاب.
- ثم يتم تحديد نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الاول .2024
- يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- وأخيراً الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
معرفة النتيجة عن طريق موقع نتائجنا
- بداية يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع نتائجنا.
- ثم اختيار المحافظة التى أدي الطالب بها الإمتحان .
- وبعد ذلك يتم تحديد الإدارة التعليمية التى امتحن فيها الطالب.
- وأخيراً البحث عن اسم مدرسة الطالب ثم الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
- ويمكن للطالب تنزيل النتيجة والإحتفاظ بها.
- وبعد ظهور نتائج السادس الاعدادي فى العراق على الإنترنت يتم توزيعها على الادارات التعليمية ثم المدارس الإعدادية فى كل محافظات العراق.