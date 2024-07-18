 “سجل من هنا”.. موقع التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

قامت وزارة الدفاع الوطني الجزائري بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري للعام الحالي 2024، وذلك للمواطنين الراغبين في الإنضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وقامت وزارة الدفاع بالإعلان عن أنه حتى يتمكن المواطنون من التقديم والانضمام إلى صفوف جيش الدفاع الوطني الجزائري لابد من توافر بعد الشروط والضوابط، كذلك الأوراق التي لابد أن تتوفر لدى المتقدم، ونبين في سياق التقرير التالي التفاصيل الخاصة والشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطن من إنضمام إلى جيش الدفاع الوطني الشعبي الجزائري.

موقع التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

قامت وزارة الدفاع الجزائرية بتوضيح أنه على الراغبين في الإنضمام إلى الجيش الوطني الجزائري سوف يكون التقديم متاح إلكترونيا فقط دون الذهاب إلى أي مكان وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني الجزائري.

ثانيا: الولوج إلى الصفحة عن طريق كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم وكلمة السر.

ثالثا: تحميل إلاستمارة الظاهرة على الشاشة.

رابعا: كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم في الاماكن المخصصة لها مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على أيقونة إرسال.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني الجزائري 2024

حتى يتمكن المواطن من الإنضمام إلى الجيش الوطني الجزائري يوجد بعض الأوراق التي لابد أن يقوم المواطن بتقديمها إلى الجهات المختصة وتلك الأوراق هي:

أولا: إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

ثانيا: إحضار ما يثبت عنوان الإقامة الفعلي للمتقدم.

ثالثا: إحضار الشهادة الخاصة بإثبات الجنسية الجزائرية.

رابعا: إحضار شهادة المؤهل الدراسي.

خامسا: لابد من جاهزية ملف التجنيد الخاص بالمواطن.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الجزائري 2024

قامت وزارة الدفاع بتحديد بعض الشروط التي لابد أن تتوفر في الراغبين للإنضمام إلى الجيش الوطني الجزائري وتلك الشروط هي: