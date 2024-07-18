“اضبطها الآن” تردد قناة وناسة للأطفال لمتابعة أقوى الأناشيد بجودة HD

تزداد معدلات البحث في هذا التوقيت التعرف على تردد قناة وناسة الجديد، وذلك لاستقبال ومشاهدة البث الفضائي الخاص بالقناة، والتي تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأطفال بشكل عام، ويرجع ذلك الى ما تقدمه من نجاح كبير في عرض مجموعة متنوعة من برامج الأطفال والأناشيد الخاصة بها بجودة عالية، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

تعتبر قناة وناسة واحدة من اقوي الترددات الموجودة في الشرق الاوسط بشكل عام، حيث تعد من أفضل القنوات التي تعرض المحتوي الكرتوني المميز وهو الأفضل في الوطن العربي ومصر بجودة عالية على مدار اليوم بدون توقف أن انقطاع، حيث تشتهر بعرض العديد من البرامج التي يفضلها الأطفال في مختلف الأعمار، كما يتابعها الكبار كذلك بشكل مستمر، وقد نالت القناة شهرة واسعة منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، ويمكن تحديث تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي:

التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات : 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تحديث تردد وناسة على عرب سات

تقوم قناة وناسة للأطفال كذلك بتقديم البث الفضائي الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بجودة عالية، ويمكن تحديثه من خلال البيانات التالية: