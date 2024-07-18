“الآن”.. استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

تعتبر شاشة قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تبقى شهرة واسعة في مختلف الدول العربية، والتي تحقق نجاح كبير لما تقدمه من أناشيد وبرامج الأطفال على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع بجودة عالية، وقد شهدت الفترة الأخيرة تحديث في التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تحظى شاشة قناة طيور الجنة الفضائية بنسب مشاهدة مرتفعة تصل إلى الملايين في مختلف الدول العربية، وذلك لما تقدمه من محتوى يفضله جميع الأطفال في مختلف الأعمار وكذلك الكبار، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني على مدار اليوم، بجانب بعض البرامج التعليمية الهادفة، فنجد أن القناة تعتبر قناة ترفيهية وتعليمية في ذات الوقت.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكن لجميع المشاهدين استقبال شاشة قناة طيور الجنة من خلال التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك عبر التردد التالي بعد التحديث:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات: 11315

من خلال معدل الترميز: 2750

الاستقطاب: العمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما يمكن كذلك استقبال وضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات لمتابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، وذلك من خلال البيانات التالية: