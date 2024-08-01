الموعد المتوقع لإصدار هاتف ايفون 16 وإصدار البرو مكس والسعر المتوقع

ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر معرفة تاريخ إصدار iPhone 16 Pro Max، الذي يعتبر آخر نسخة ستطرحها شركة آبل وينتظرها عشاق الهواتف الذكية بشغف كبير تم تسريب العديد من المواصفات والإمكانيات المحتملة للهاتف، حيث تسعى آبل لجذب أكبر عدد من المستخدمين من خلال مميزات الجهاز التي ستقدمها وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد إطلاق ايفون 16

من المتوقع أن يتم الكشف عن آيفون 16 برو ماكس خلال شهر سبتمبر المقبل، خلال مؤتمر آبل السنوي المعتاد في هذا الوقت سيتوافر للمستخدمين خلال هذا الحدث فرصة للاطلاع على الميزات الجديدة التي سيحتويها الهاتف، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق العالمية بسرعة بعد الكشف عنه، مما سيجعله متوفرًا في عدة دول عربية خلال نفس الشهر.

مميزات هاتف ايفون 16

يتوقع الكثيرون أن يحتوي الهاتف على مواصفات محسنة، بما في ذلك شاشة أكبر وأداء أفضل وأبرز مواصفات الجهاز:

شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة.

ألوان زاهية ومميزة.

معالج A18 Bionic ذو سداسي النواة، يتميز بأداء متفوق.

تقنية تصنيع 3 نانومتر لفعالية محسّنة.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

بطارية بسعة 4422 مللي أمبير، تتيح شحن 50% من الطاقة في نصف ساعة باستخدام الشحن السريع.

حماية السيراميك المصنوعة لتحمل الخدوش والصدمات.

تم تصميم هذا الشيء من مواد متينة من الفولاذ والزجاج النقي لضمان رؤية واضحة.

تحميل الألعاب بدون أي تأخير أثناء اللعب بسلاسة.

سعر هاتف iPhone 16 Pro Max

تعتبر شركة آبل واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث قامت بإطلاق العديد من الهواتف الذكية التي نالت إعجابًا واسعًا على مستوى العالم وأعلنت الشركة أن آيفون 16 سيصبح متاحًا في الأسواق اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، مع تحديد الأسعار على النحو التالي: