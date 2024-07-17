طريقة التسجيل في برنامج الاستدامة على الأردن 2024 وما هي الشروط الأساسية المطلوبة للتسجيل في البرنامج

الحكومة على الأردنية أطلقت رابط تسجيل من خلاله يمكن التقديم في برنامج الاستدامة 2024 والذي يمكن لجميع العاملين في الأردن من الالتحاق ببرامج التأمين ومساعدات الإجتماعية في حاله وجود أي ظروف طارئة تعوقهم عن العمل وقد تم وضع عدة شروط وضوابط للإستفادة من هذا البرنامج عند الحاجة، ويعد من الأمور الهامة لعدد كبير من الافراد الذين بدأوا يبحثون في طريقه التسجيل في برنامج الاستدامة بالأردن وما هي الشروط المطلوبة وسوف نتعرف على ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

التسجيل في برنامج الاستدامة 2024 الاردن

الحكومة الأردنية وضعت عدة خطوات التسجيل في برنامج الاستدامة والذي يهدف الى توفير الدعم المادي للعاملين في الاردن اذا طرأت لهم أي ظروف او معوقات توقيفهم عن العمل و التقديم في برنامج الاستدامة بالأردن، يجب اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على الموقع الرسمي لل مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

. ثم ادخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم ادخل رمز الجهة الحكومية ويختار خدمة الاستدامة ويضغط على تقديم الطلب.

ثم ادخال جميع البيانات الشخصية التي تتمثل في اسم الموظف وعدد أفراد الأسرة ومكان العمل والجهة التابعة له.

واضغط على موافق بعد الاطلاع على الشروط والأحكام بعناية واتبع التعليمات المطلوبة وتضغط على ارسال الطلب في النهاية.

شروط التسجيل في برنامج الاستدامة 2024 الاردن

يستطيع الأشخاص التسجيل في برنامج الاستدامة الأردن بعد ان تتوفر عدة شروط وضوابط تتمثل في الآتي: