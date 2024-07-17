رسميا.. تحديد موعد الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024 وفقاً لقرارات وزارة المالية

يبحث الكثير من الأفراد عن موعد الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024 التي كانت قد قامت وزارة المالية باتخاذ قرار بشأنها خلال الشهور الأخيرة، وقد هدفت الحكومات من ذلك القرار إلى تحسين وضع معيشة الموظفين المتقاعدين وتقديم الدعم لهم لتخطي أزمة ارتفاع الأسعار الحالية، والتي أثرت بشكل كبير على جميع الأفراد بدون استثناء.

موعد الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024

أوضحت وزارة المالية أن موعد الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024 كان قد تم تطبيقه ابتداء من شهر مايو الماضي للسنة الحالية وهي الزيادة السنوية المقررة، وسيستمر تقديم تلك الزيادة إلى حين صدور قرار آخر، ويتم صرف الزيادة مع الراتب الأساسي للمتقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حالة أن لم يكن ذلك اليوم يقابله إجازة رسمية وفي هذه الحالة تقرر الوزارة أما تبكير صرف الرواتب أو تأخير صرفها ليوم واحد فقط لا أكثر، وتتحدد قيمة الزيادة وفقاً للراتب الأساسي الذي يحصل عليه الفرد وهي تتراوح ما بين 15 % إلى 10 %.

شروط الحصول على رواتب التقاعد في الجزائر

تتيح وزارة المالية الحصول على راتب التقاعد للأفراد الذين تتوفر فيهم شروط محددة، ولعل من أهم تلك الشروط هو ما يلي: