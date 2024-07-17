فضاء اولياء اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2024 برقم التسجيل الجزائر |bac.onec.dz

نتائج بكالوريا الجزائر والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم إعلان وإتاحة نتائج البكالوريا اليوم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسوف تشتمل النتيجة على درجات المواد ونسبة النجاح وكافة التفاصيل التي قد يحتاج الطالب إليها، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم أن يحصلوا على النتيجة عن طريق الاسم ورقم الجلوس فقط، وهنا سوف نوافيكم بكل ماهو جديد فقط تابعونا.

اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2024

أدى امتحانات بكالوريا الجزائر ما يقارب من ٨٦٢ ألف طالب وطالبة من مختلف الولايات الجزائرية، وتم توزيعهم على ٨٠ ألف لجنة، وأنتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم منذ ما يقارب من ٣٠ يوما تقريبا، وقد بينت الوزارة أن النتائج سوف تكون متاحة في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري وفي الأغلب يوم ٢٠ منه، وطمأنت الوزارة الطلاب أنه قد بدأت في آخر مرحلة من مراحل تصحيح وتدقيق نتائج البكالوريا الجزائر وسيتم مراجعة الدرجات وإتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ولكن من المحتمل أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم.

كيفية استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2024م

عزيزي الطالب عزيزتي الطالب يمكنكم اتباع الخطوات الآتية بالتفصيل من أجل إستخراج نتائج بكالوريا الجزائر: