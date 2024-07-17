وزارة التموين.. فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات أعرف التفاصيل الكاملة

فتح إضافة المواليد لبطاقة التموين للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للأسر المنضمة حديثًا إلى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن 73 ألف أسرة جديدة قد تم ضمها رسميًا إلى البرنامج، على أن يبدأ التسجيل في تلقي معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من شهر يوليو الجاري.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

توضيحًا لعملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، أشارت المصادر إلى ضرورة توافر بعض الشروط الأساسية لقبول الطلبات، سواء للإضافة على البطاقة الحالية أو لإصدار بطاقة تموين جديدة للمستفيدين الجدد، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المدرجين على بطاقة التموين أقل من 4 أفراد، حتى يتم قبول طلب إضافة المواليد واستكمال العدد إلى 4 أفراد كحد أقصى للبطاقة.

يجب أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 سنوات فأكثر.

حصة الفرد في التموين

تشمل حصة الفرد في التموين التي تحصل عليها الأسرة حاملة البطاقة التموينية عدة مميزات، وهي:

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا من الخبز البلدي بسعر 20 قرشًا للرغيف.

يحصل كل فرد مدرج على البطاقة على مبلغ 50 جنيهًا شهريًا، يتم صرفها على شكل سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتاحة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.

ومن جانبة فنجد أن الوزارة تسعى إلى تحسين تجربة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من خلال تسهيل إجراءات إضافة المواليد وضمان حصول الأسر على حصص التموين المستحقة بشكل منتظم، كما تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.