سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا الحديثة والأداء العالي

يُعد هاتف Oppo A97 واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التي طرحتها شركة أوبو في الأسواق، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة، يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل Android 12، مع واجهة المستخدم ColorOS 12. يتميز بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة، كما يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، لضمان استمرارية الأداء طوال اليوم.

مواصفات هاتف Oppo A97

قبل الغوص في تفاصيل المواصفات، دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه هاتف Oppo A97 من مزايا تقنية تجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين، يتمتع الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 810 الذي يوفر أداءً قويًا للتطبيقات والألعاب، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل تسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة.

الشاشة 6.6 بوصة IPS LCD الدقة 1080×2408 بكسل نظام التشغيل Android 12, ColorOS 12 المعالج Mediatek Dimensity 810 الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 33 واط السعر حوالي 310 يورو

مميزات الهاتف

من المميزات التي يتفرد بها هاتف Oppo A97، نجد:

شاشة عرض كبيرة بجودة عالية توفر تجربة مشاهدة ممتازة. أداء قوي مع معالج Mediatek Dimensity 810. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بتعدد المهام بكفاءة. كاميرا خلفية عالية الدقة لصور واضحة ومفصلة. بطارية طويلة الأمد مع دعم الشحن السريع. تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق. واجهة مستخدم ColorOS 12 سهلة الاستخدام. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. سعر تنافسي مقارنة بالمواصفات المقدمة. مساحة تخزين داخلية كبيرة تلبي احتياجات المستخدمين.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها: