تصميم الآيفون وبسعر رخيص.. مواصفات هاتف Letv S3 Pro وما هو سعره في الأسواق

الهاتف Letv S3 Pro يعد جزءا من سلسلة هواتف Letv المميزة التي تتميز بتقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار مناسبة، يأتي Letv S3 Pro بتصميم أنيق ومتين مصنوع من مواد عالية الجودة مثل الألمنيوم والزجاج، مما يمنحه مظهرا فاخرا في اليد ويتميز بشاشة كبيرة بدقة عالية تسمح بتجربة مشاهدة مريحة وواضحة، مما يجعله مثاليا لمحبي المحتوى الترفيهي والألعاب، ويعتمد على معالج قوي يساعد في تشغيل التطبيقات بسلاسة وبدون تأخير مما يجعله مناسبا لمجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية.

مواصفات هاتف Letv S3 Pro

نوضح مواصفات هاتف Letv S3 Pro وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل البطارية 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع 18 وات الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات: كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل الشاشة OLED كبيرة بحجم 6.7 إنش المعالج MediaTek Helio G95 الإطار معدني متوسط لتحسين المتانة

والمعالج: UNISOC T7510 بدقة تصنيع PowerVR GM9446.

و الذاكرة العشوائية رام: 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

اما المعالج الرسومي: يكون 8 جيجابايت.

والذاكرة الخارجية تصل حتى: 256 جيجابايت.

يدعم الهاتف شبكات:GSM / HSPA/ LTE/ 5G.

بطارية الهاتف: بسعة 4900 ملى امبير، غير قابلة للإزالة.

يحتوي الهاتف علي ميزة الشحن السريع.

إستشعارات الـهاتف: التسارع والدوران والتقارب.

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