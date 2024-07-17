الاستعلام عبر رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب 2024 pdf

بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب لجميع الاقاليم لعام 2024، حيث من المتوقع أن تُعلن النتيجة اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، وأعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب أن نتيجة السادس الابتدائي ستكون متاحة في منتصف شهر يوليو 2024، وبسبب ذلك، ازدادت معدلات البحث اليوم عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الحصول على النتيجة والخطوات اللازمة للحصول عليها. لذلك، سنقوم في هذا المقال بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

رابط نتائج السادس ابتدائي في المغرب

هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في المغرب عبر الإنترنت، حيث اعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب توفير رابط خاص على موقعها الرسمي للاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، يمكن مواكبة التحول الرقمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب.

أخرج إلى موقع فضاء التلاميذ عن طريق التحقق من Massar.

ثالثا يقوم الطالب بإدخال رمز taalim.ma@.

ثم، يقوم الطالب بتدوين رقم المسار الذي يخصه.

ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتائج وسوف تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب الذي يرغب في الاستعلام عن نتيجته.

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية أن نتائج السنة السادسة الابتدائية ستظهر اليوم، بدأ الكثير من المواطنين وخاصة الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن تاريخ ظهور النتائج، والتي من المفترض أن تظهر منتصف شهر يوليو، أي اليوم الاثنين الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٤، ولكنها حتى الآن لم تظهر، ولكن من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة بمجرد تأكيدها.

نتائج السادس ابتدائي 2024 بالمغرب

من المتوقع أن تُعلن نتائج الصف السادس الابتدائي في غضون ساعات قليلة، ومن المتوقع أن تكون جميع النتائج متاحة اليوم، يمكن للجميع الاطلاع على النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة عن طريق اتباع الخطوات المذكورة في هذا المقال.