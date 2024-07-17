شوف راتبك الجديد بالزيادة بمقدر ١٠٠٠ دينار .. زيادات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024 

زادت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة توقيت صرف زيادات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024 أعلنت الحكومة الجزائرية عن تقديم هذه الزيادات لمساعدة المواطنين في تحسين مستوى حياتهم في ظل التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وسنتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

زيادات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024

يود العديد من المواطنين معرفة الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين لعام 2024، حيث أعلن الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر أنه سيبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من شهر مايو من العام الماضي، ستُطبق هذه الزيادات سنويًا لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، و تهدف هذه الزيادات إلى رفع مستوى المعيشة لدى المتقاعدين، وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي في الجزائر يوم 1 من كل شهر ميلادي كموعد لصرف معاشات المتقاعدين، ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية أو أسبوعية، ليستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة في رواتبهم.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024

هذا هو جدول زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 الذي أعلنت عنه وزارة المالية في الجزائر، وهو كما يلي: