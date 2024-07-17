لولو تقدم لكم احلى الاغاني .. تردد قناة وناسة اغاني لولو 2024 لمتابعة البرامج الجديدة على النايل سات

تعد تردد قناة وناسة اغاني لولو 2024 من أبرز الترددات التي جذبت شريحة كبيرة من الجماهير وذلك من خلال تقديم محتوى غنائي متميز، كما أنها مجانية يمكن بثها طوال 24 ساعة حيث لا تتطلب دفع اشتراكات شهرية حيث تميزت بأعلى جودة للصوت والصورة، وتهتم بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي في نفس الوقت من أجل تعلم الأطفال القيم والعادات.

تردد قناة وناسة اغاني لولو 2024

تهتم القناة بعرض محتوى يناسب جميع الأعمار حيث يقدم لهم محتوى مميز يفيد الأطفال، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال، وجاء تردد قناة وناسة اغاني لولو 2024 من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة لولو 2024

يمكن استقبال تردد قناة وناسة اغاني 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد.

انقر على ” الإعدادات”.

انتقل إلى “قائمة الترددات”.

اختر “إضافة تردد جديد” من خلال البحث اليدوي، وليس البحث الآلي.

أدخل التردد الحالي لقناة وناسة، وكذلك معدل الاستقطاب، معدل الترميز، ومعدل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر “البحث”.

سيتم تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال عبر الأقمار الصناعية مثل النايل سات وعرب سات.

أغاني قناة وناسة

تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من أغاني، ومن أبرزها مايلي:

يا لولو يا لولو في نونو.

أغنية لولو الشطورة.

لولو الشرطية.

لولو والحيوانات.

حرامي سرق لولو.

لولو يلا نلعب.

يا شرطة حرامي.

لولو في المول.

ميدو ضرب لولو.

وتهدف القناة من خلال هذه القناة إلى اكتساب العديد من المهارات الحياتية للأطفال، وجذبت العديد منهم بسبب أغانيها الجميلة التي يتم إذاعتها على مدار اليوم.