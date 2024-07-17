هسه.. لينك الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق عبر منصه مظلتي pdf

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وقامت أيضاً بإتاحة إمكانية الاستعلام عن تلك الأسماء بشكل إلكتروني لتسهل على الأفراد المشتركين في الخدمة التعرف على نتيجة طلباتهم، وقد هدفت الوزارة في تلك الوجبة إلى استهداف أكبر عدد من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ليشملها الدعم لمساعدتها على تحسين أوضاعها المعيشية وسد احتياجاتها.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تسعى الحكومات العراقية إلى التحول الرقمي في جميع منظماتها، ولذلك فقد أتاحت الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر المواقع الإلكترونية التابعة للجهة المشرفة على البرنامج، والتي تتمثل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وللاستعلام يرجى إتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول من خلال تعبئة البيانات اللازمة.

سيجد الفرد عدة خدمات إلكترونية عليه أن يختار منها خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

أيضاً إدخال اسم المحافظة التي يقيم المستعلم فيها.

ثم الضغط على خانة بحث والانتظار حتى يعرض الموقع حالة الطلب.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

تحرص الجهات المسؤولة على إيصال الدعم إلى من يستحقه من الأفراد، ولذلك تفرض مجموعة من الشروط التي إذا ما توفرت في الأفراد المتقدمين يكون هذا دليل على أنه مستحِقّ للدعم، وهذه الشروط هي ما يلي: