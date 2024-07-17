“سجلي الآن” رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم الاشتراطات اللازمة

تم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل لمنحة المرأة الماكثة في الجزائر، حيث تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، تقدمت الحكومة الجزائرية بالشروط الواجب توافرها للحصول على هذه المنحة التي تخصص للسيدات اللاتي يتراوح أعمارهن بين 19 و40 عامًا، حيث تعد هذه الشروط أساسية للحصول على الدعم المالي الضروري، وفيما يلي طريقة التقديم على منحة المرأة الماكثة وأهم الشروط اللازمة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تسعى النساء اللواتي يرغبن في الحصول على منحة المرأة الماكثة إلى معرفة كيفية التقديم لها، والخطوة الأولى هي الدخول على رابط التسجيل لهذه المنحة، وفيما يلي سنشرح هذه الخطوات بالتفصيل:

اذهبي إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. انقري فوق “منحة البطالة” من القائمة. حددي موقع الإقامة والولاية التي تنتمي إليها. ادخلي جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. قومي بتحميل كافة المستندات المطلوبة. تحققي من دقة البيانات واستعراضها بعد الانتهاء. انقري فوق زر “إرسال” لإكمال عملية التسجيل في منحة المرأة الماكثة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

الشروط للازم للحصول على منحة المرأة الماكثة في الجزائر، والتي بينتها الحكومة الجزائرية، تتضمن التالي:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية. يتعين على المرأة أن تقيم بشكل دائم في الجزائر. يجب عدم وجود مصادر دخل للمرأة. يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة جامعية. يسمح للأرملة والمطلقة بالتقديم مع تقديم الوثائق اللازمة لإثبات حالتهن. يجب على المتزوجة أن تثبت عدم وجود دخل ثابت لزوجها. ينبغي عدم حصول المرأة على هذه المنحة سابقًا أو أي منح حكومية أخرى.

بهذه الشروط، تسعى الحكومة الجزائرية إلى دعم وتمكين المرأة الماكثة في المنازل.