مَبروووكـ مقدماً “نتيجتك هُـــــنااا” نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب جميع المحافظات عبر Moed gov sy

أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية أن نتائج التاسع سوريا 2024 سوف تُطرح خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ إن عملية التصحيح قد انتهت بينما عملية رصد الدرجات والإعلان عن النتائج على وشك الانتهاء، حيث تم التدقيق بعناية لمراجعة درجات الطلاب لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة تبعًا لما صُرح به وزير التربية السوري.

نتائج التاسع سوريا 2024

يمكن استخراج نتائج التاسع سوريا 2024 عن طريق الانتقال مباشرة إلى موقع وزارة التربية السورية، علمًا أن الجهات المختصة أعلنت أن النتائج لهذا العام نسبة النجاح مرتفعة بالنسبة للسنوات السابقة العملية، وتتمثل خطوات استخراج النتائج في الآتي:-

أولاً: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية أو موقع نتيجة نت .

أو موقع . ثانياً: النقر على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

النقر على أيقونة “نتائج التعليم الأساسي – التاسع”.

اختيار آليّة البحث إما عن طريق “رقم الاكتتاب – الاسم – المدرسة – الأوائل على المحافظة”.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب أو اسم الطالب تبعًا لما ورد في البطاقة الامتحانية.

الضغط على أيقونة بحث.

تظهر نتيجة الطالب مصحوبة بدرجاته في كل مادة.

ظهور نتائج التاسع سوريا 2024

حسبما ورد عن الجهات المختصة تبيّن أنّ نتائج التاسع سوريا 2024 سوف يُعلن عنها في غضون ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن استخراجها إما عن طريق رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة أو اسم الطالب ثلاثياً، ويُجدر بالذكرِ أن اختبارات طلاب الصف التاسع انتهت في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت وبدأت لجان التصحيح في أعمالها من التصحيح والتدقيق، ثم بدأت منذ قليل أعمال تنتيج ورصد درجات الطلبة في كافة المواد، ومن المتوقع إعلان النتائج صباح الغد الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ في تمام التاسعة صباحاً.

لم يعد متبقي إلا ساعات قليلة فقط على إعلان نتائج التاسع سوريا 2024 الدور الأول في جميع المحافظات، حيث من المنتظر إعلان النتائج صباح اليوم الخميس 18 يوليو 2024 عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بعد أن انتهت عملية تنتيج وتجميع درجات الطلاب في كافة لجان التصحيح، ويستعد وزير التربية إلى اعتماد النتائج في الصباح وإعلان كافة التفاصيل وبعد ذلك يتم إتاحة النتيجة من خلال الروابط التي ذكرناها لكم في السطور السابقة.