استمتع بطعم كرات جوز الهند الفاخر دون تكاليف كتير.. وصفة اقتصادية وسهلة التحضير

يشتهر المطبخ المصري بحلوى كرات جوز الهند والتي تتميز بمذاق شهي ولذيذ لأنها تتكون من كرات صغيرة مصنوعة من نبات جوز الهند المبشور مع إضافة السكر له، يعتبر هذا الطبق من الحلويات التي يسهل تحضيرها والتي تتناسب مع الأعياد والمناسبات بالإضافة إلى أنها خفيفة وتضم مجموعة من البروتينات والألياف التي تجعل لها قيمة غذائية عالية، وبالتالي فإنها خيار صحي لمن يتبع نظام غذائي سليم، يمكن تقديم هذه الحلوى مع الشاي أو القهوة ويمكن صنعها من خلال طريقة بسيطة نوضحها لكم فيما يلي.

طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند

يمكن تنفيذ طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند بسهولة ولكن ينبغي في البداية إحضار بعض المكونات التي نوفرها لك لاحقًا:

المكونات

ينبغي إحضار المقادير التالية لصنع حلوى لذيذة وشهية يتهافت عليها جميع أفراد أسرتك:

2 كوب بسكويت سادة مطحون.

كوب جوز هند مبشور.

½ كوب زبدة مذابة.

ملعقة سكر.

ملعقة فانيليا.

مكونات التزيين

يمكن تزيين كرات جوز الهند وذلك بإحضار المقادير التالية:

جوز هند مبشور.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات جوز الهند بمنتهى البساطة وذلك من خلال خلط البسكويت المطحون مع الزبدة وجوز الهند والفانيليا والسكر كل ذلك يتم دمجهم في إناء مناسب، بعد ذلك يتم العجن الجيد حتى تتجانس كافة المقادير ويصبح لديك عجينة سلسة، يتم تشكيل هذه العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم، ثم غلفيها بجوز الهند المبشور أو الشوكولاتة وذلك بناءً على رغبتك كما يفضل تقديم الحلوى باردة.

صوص الشوكولاته البيضاء

يمكن تحضير كمية من صوص الشوكولاتة البيضاء حتى يتم غمس كرات جوز الهند بها، وذلك حتى تحظى الحلوى بمذاق لذيذ:

المكونات

يتم تجهيز المكونات التالية وذلك لنجاح الوصفة:

كوب شوكولاته بيضاء.

½ كوب كريمة سائلة.

ملعقة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

جهزى إناء مناسب وضعي به الكريمة السائلة والشيكولاتة البيضاء والفانيليا ثم ارفعيها على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح سائلة تمامًا، اتركي الصوص على نار هادئة حوالي 5 دقائق ثم ارفعيها عن النار، واتركيها حتى تبرد قليلًا، بعد ذلك احضري الكرات و اغمسيها في الصوص و اخرجيها حتى يتجمد الصوص وقدميها.