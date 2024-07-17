“استقبليها وفرحي ولادك وجمعيهم حواليكي”.. تردد قناة بطوط للأطفال 2024 بالخطوات الصحيحة

تردد قناة بطوط للأطفال هي واحدة من أهم القنوات الفضائية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص حتى يقومون بتنزيلها إلى أبنائهم ويستمتعون بمشاهدتها على التلفزيون، فهذه القناة تقوم بعرض محتوى مفيد وهادف إلى أطفالهم وذلك ما يجعلهم يحصلون على طاقة إيجابية في الأوقات الفارغة، لهذا السبب يبحث عنها العديد من الأشخاص لكي يشاهدوها أبنائهم عند وقت فارغهم، وفي مقالنا هذا سيتم توضيح التردد المطلوب إدخاله لتنزيل القناة على التلفزيون، فتابعوا معنا.

تردد قناة بطوط للأطفال

بعد أن زاد البحث بشكل كبير في الآونة عن قناة بطوط للأطفال، فهي القناة هادفة ومفيدة جدا إلى الأطفال ويمكنك القيام بتنزيلها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، كل ما عليك إدخال هذه البيانات على التلفزيون الخاص بك وسوف يتم تنزيل القناة على جهازك، وهي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة بطوط للأطفال هي: 11494.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

معدل الاستقطاب التابع للقناة: أفقي.

معدل الترميز لقناة بطوط للأطفال: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/ 5.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط للأطفال على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة بطوط للأطفال هي: 11594.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.

معدل الاستقطاب التابع للقناة: رأسي.

معدل الترميز لقناة بطوط للأطفال: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/ 5.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل قناة بطوط للأطفال

الآن يمكن إلى كل الأمهات القيام بتنزيل قناة بطوط الفضائية للأطفال على جهاز التلفاز الخاص به بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات وهي جاءت على النحو التالي: