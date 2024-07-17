برقم الجلوس moe-ye.net استعلم عن نتائج الثانوية العامة اليمن أدبي وعلمي 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة اليمن أدبي وعلمي 2024، التي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يحرص فيها الطلاب على جمع أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم للإلتحاق بالجامعة المفضلة، وأنهى الطلاب الامتحانات في يونيو 2024 وأعلنت الوزارة على الفور البدء في أعمال التصحيح والمراجعة لتتمكن من الإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد دون تأخير، وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال إتباع الخطوات الآتية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن أدبي وعلمي 2024

وبدأ عدد كبير من الطلبة والطالبات في البحث عن نتائج الثانوية العامة اليمن أدبي وعلمي 2024ـ، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للامتحانات التي أكدت على تخصيص رابط الكتروني تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وعدم الذهاب إلى المدارس والتعرض لأشعة الشمس الضارة ، وإليكم الخطوات …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية .

اضغط على خدمات الوزارة .

ثم اضغط على أيقونة “نتائج”.

حدد القسم الذي ينتمي إليه علمي أو أدبي.

وحدد السنة الدراسية .

ادخل رقم جلوس الطالب في الخانة الموضحة أـمامك.

اضغط على أنك لست روبوت.

ثم انقر على “عرض النتيجة”.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

كما أعلن موقع الإدارة العامة للإختبارات عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 وإليكم الخطوات …