وحش الفئة المتوسطة.. مواصفات ممتازة لهاتف سامسونج A54 وسعره فى مصر والسعودية

أطلقت شركة سامسونج مؤخرا هاتفها الجديد A54، وسط ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية ويتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تجعله منافس قوي في فئته السعرية وهاتف سامسونج A54 هو هاتف ممتاز يقدم مجموعة من المواصفات القوية بسعر مناسب.

مواصفات هاتف سامسونج A54

الهاتف مزود بالكثير من المميزات والتي منها مايلي:

تأتي شاشة A54 بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1380 ثماني النواة، وهو معالج قوي قادر على تشغيل جميع التطبيقات والألعاب بسلاسة.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD.

يتميز A54 بكاميرا خلفية رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي رائعة.

تبلغ سعة بطارية A54 5000 مللي أمبير، وهي كافية لتدوم طوال اليوم حتى مع الاستخدام المكثف ويدعم الهاتف أيضا الشحن السريع بقوة 25 وات.

يتميز A54 بمقاومة الماء والغبار IP67، ويدعم تقنية NFC للدفع اللاتلامسي، كما يعمل بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.1 من سامسونج.

سعر هاتف سامسونج A54

يبدأ سعر هاتف سامسونج A54 من 15000 جنيه للنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، و 17500 جنيه للنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

وسعره فى السعودية حوالى 1200 ريال سعودي.

عيوب هاتف سامسونج A54