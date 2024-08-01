بمزايا خرافية”.. هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra المميز لمحبي الهواتف بإمكانيات عالية.. كم سعره في السعودية والامارات؟

الهواتف الذكية الحديثة تشكل لبعض الأشخاص اهتمامًا كبيرًا، ويوجد في سوق الهواتف العديد من الشركات الرائدة ومنها شركة سامسونج، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا هاتف جلاكسي Ultra s24، ويتمتع هذا الهاتف بكثير من الإمكانيات الحديثة والمتطورة والتي يبحث عنها فئة كبيرة من المستخدمين، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف على سعر هاتف جلاكسي Ultra s24 في السعودية، لذا تابعوا معنا التعرف على سعر هاتف جلاكسي Ultra s24 في السعودية ومواصفاته.

سعر هاتف جلاكسي Ultra s24 في السعودية

من التساؤلات الشائعة خلال هذه الفترة سعر هاتف جلاكسي Ultra s24 في السعودية، حيث أن هذا الهاتف يأتي بسعر مميزة مقارنة مواصفاته الرائعة والرائدة، حيث يمتلك مجموعة كبيرة من الصفات والمزايا الحديثة، ويأتي سعر الهاتف فيما يلي:

تم الإعلان عن سعر الهاتف في المملكة السعودية حيث يبلغ حوالي 4,500 ريال سعودي.

في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي الهاتف بقيمة 4,404 درهم.

كما في مصر قيمته نحو 37,080 جنيه مصري.

يعوض هاتف سامسونج جالاكسي اس 22 في دولة العراق بحوالي 157,200,0 دينار عراقي.

في قطر يبلغ سعر الهاتف حوالي 4,368 ريال قطري.

كما أن سعر الهاتف في أسواق دولة الكويت يبلغ نحو 360 دينار كويتي.

مزايا هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

بعد أن تعرفنا على سعر هاتف جلاكسي Ultra s24 في السعودية، على جميع الراغبين في شراء الهاتف التعرف على مزايا هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا، حيث يمكن الاطلاع على أهم المواصفات من خلال النقاط الآتية: