molsa.gov.iq “الكشوفات كاملة هـنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 pdf جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

ينتظر الجميع كشف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة للحصول على الدعم المخصص، وحددت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الكشوفات وذلك من خلال الاستعلام عبر منصة مظلتي أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحميل الكشوفات الخاصة بمستحقي الدعم للدفعة الأخيرة بصيغة ملفات الـpdf، حيث تسعى الدولة جاهدة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور إصدارها، حيث تعمل وزارة جاهدة على إعلان الكشوفات في أسرع وقت ممكن، حيث

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. أو الدخول إلى منصة مظلتي .

. تسجيل الدخول ثم الذهاب إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

اختر بعدها الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة “السابعة”.

اختيار اسم المحافظة التي يقطن بها المواطن.

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن.

النقر على أيقونة “بحث”.

تظهر النتيجة، وحينها يتمكن المواطن من معرفة ما إذا كان من الأسماء المشمولة بالدعم أم لا.

تحميل الكشوفات الخاصة بالمحافظة pdf.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

قبل الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية يجب في البداية الاطلاع على الشروط اللازم توافرها للاستفادة من الدعم، حيثُ إن تلك الشروط تتمثل في التالي:-

يجب أن يكون صاحب الطلب مواطنًا عراقيًا الأصل والجنسية.

يجب أن تكون ظروف مقدم الطلب تناسب الشروط الخاصة بالاستحقاق كأن يكون يتيمًا أو أرملة أو مطلقة.

تتطلب بعض برامج الرعاية وجود أسرة للاستحقاق.

الالتزام بالحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة والفرد للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج.

عدم امتلاك أي موارد باستثناء الراتب كالعقارات السكنية والسيارات باهظة الثمن.

الالتزام بالشروط العمرية الخاصة بكل فئة.

تقديم كافة المستندات اللازمة.

التسجيل الإلكتروني بالبرنامج عبر منصة مظلتي العراقية.

ما زال جميع المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات العراقية المختلفة ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن الوجبة الأخيرة من اسماء المشمولين، وذلك حيث تأخر الإعلان لعدة أشهر فكان من المفترض إعلان هذه الوجبة من فترة طويلة، إلا أن عدم توافر الدعم المادي لتِلك الوجبة هو السبب الحقيقي وراء تأخرها حتى الآن، ولكن من المنتظر أن توفر وزارة العمل هذا الدعم وتٌعلن الوجبة السابعة خلال الفترة المقبلة.