توم كروز بعمر الـ 62 يتحدى الموت في عدة مشاهد جديدة من فيلم Mission Impossible 8

في لقطات مذهلة، ظهرت مؤخرًا للنجم العالمي توم كروز وهو يتدلى من طائرة قديمة كانت تستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، في مغامرة كادت تعرضه للموت أثناء تصوير الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة “المهمة المستحيلة”، توم كروز البالغ من العمر 62 عامًا، أظهر مرة أخرى شجاعته وإصراره على أداء المشاهد الخطرة بنفسه، مما أثار إعجاب جمهوره حول العالم.

توم كروز يتحدى المخاطر

بينما كان يتدلى من الطائرة، بدا كروز متحمسًا وواثقًا، وهو يواصل تصوير مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، حيث يُعرف النجم الأمريكي بتفضيله أداء المشاهد الصعبة بنفسه بدون دوبلير، مما يضيف إلى الأفلام واقعية وإثارة غير مسبوقة، ومع استئناف تصوير الجزء الثامن من فيلم “المهمة المستحيلة”، كان كروز في قمة حماسه لأداء المشاهد التي تحبس الأنفاس.

استئناف تصوير الفيلم بلندن

استأنف فريق العمل تصوير الفيلم في لندن، بعد توقفات متكررة، وقد التقط المصورون صورًا لتوم كروز في مهبط طائرات الهليكوبتر في باترسي، حيث كان يستعد لمواصلة التصوير، كما كانت هذه اللقطات بعد فترة وجيزة من تعرضه لكسر في كاحله أثناء تصوير مشهد خطير في الفيلم السادس من السلسلة “Mission: Impossible – Fallout”، إلا أن ذلك لم يثنيه عن مواصلة تحدي نفسه وتقديم الأفضل لجمهوره.

تفاصيل فيلم توم كروز في طي الكتمان

حتى الآن، يتم الاحتفاظ بتفاصيل قصة الجزء الجديد طي الكتمان، مما يزيد من الغموض والحماس لدى الجماهير وانتظارهم لمعرفة ما سيقدمه الفيلم من مفاجآت، شخصية إيثان هانت التي يجسدها كروز، ستواجه تحديات جديدة وأعداء أقوى، في سلسلة من المشاهد التي ستبهر المشاهدين.

تحديات إنتاجية بالجزء الثامن من “المهمة المستحيلة”

هذا وقد واجه تصوير الفيلم والجزء الثامن من “المهمة المستحيلة” لتوم كروز العديد والعديد من التحديات الإنتاجية، ومنها ما حدث عند بدأ التصوير في إنجلترا خلال مارس من عام 2022 والذي استمر حتى ديسمبر من نفس العام، قبل أن يتوقف بسبب إضرابات SAG-AFTRA في عام 2023.

بعد ذلك، استؤنف التصوير في مارس 2024، ولكنه توقف مرة أخرى في مايو بسبب خلل في أداة الكاميرات، ومع ذلك فإن فريق العمل لم يستسلم، حيث تم إعادة تشغيل الإنتاج مرة أخرى، بهدف تقديم عمل فني يليق بتوقعات الجمهور.

نجاحات توم كروز المتواصلة

بعيدًا عن “المهمة المستحيلة”، حقق توم كروز نجاحًا كبيرًا بفيلمه “Top Gun: Maverick”، الذي أصبح الأكثر ربحًا في مسيرته، وهو النجاح الذي يثبت أن كروز لا يزال من أبرز نجوم هوليوود، قادرًا على تقديم أعمال تجذب الجمهور وتحقق إيرادات ضخمة، توم كروز، برغم تقدمه في السن، لا يزال يحتفظ بحماسه وشغفه بالأفلام.