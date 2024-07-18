الآن.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى صلاح الدين الجزء الثاني 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض الحلقة الأولى صلاح الدين الموسم الثاني وأيضًا عن القنوات الناقلة للمسلسل، وذلك لأن مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي تجسد شخصية البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الصليبيين وحقق الفوز عليهم، كما حرص على توحيد صفوف المسلمين، ومن أهم الإنجازات التي حققها هو فتح القدس، وتحريرها من أيد الصليبيين، وخاض العديد من الحروب وتغلب على الأعداء والخونة، لذلك هو أشهر الأساطير الشخصية.

موعد عرض الحلقة الأولى صلاح الدين

يتساءل العديد محبي الدراما التركية عن عرض الحلقة الأولى صلاح الدين الموسم الثاني، حيث ما هو متداول ومتوقع أن يبدأ الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين الموافق 1 من شهر أكتوبر لعام 2024، وتكون الحلقة في تمام الساعة 8 مساءً على قناة TRT التركية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي بشكل رسمي وكل هذه الأخبار توقعات.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي 2024

نجح مسلسل صلاح الدين الأيوبي خلال فترة قصيرة تحقيق نسب مشاهدة عالية على مستوى العالم، وهذه هي ترددات القنوات الناقلة للمسلسل:

تردد قناة TRT 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.

تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة TRT على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 11565.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

بالإضافة إلى قناة TRt فإن قناة ATV التركية تقوم بنقل الحلقات الجديدة من المسلسل، وهذا هو تردد القناة: