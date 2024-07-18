كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة منصة مظلتي 2024 عموم المحافظات العراقية

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الأمور التي يوليها العديد من المواطنين في العراق اهتماما كبيرا، لم تتوقف جهود المرشحين في البحث عن هذه الأسماء حيث يسعون للحصول على هذه المساعدة التي ستعود بالنفع على العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، جميع هذه الأسر قدمت طلباتها للحصول على الرعاية وفقا للشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للحصول على المساعدة الأخيرة، وينتظر جميع المتقدمين الإعلان عن القوائم للحصول على الدعم الحكومي الذي يساعدهم على العيش بكرامة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، يمكنك الاطلاع على هذه القوائم عبر موقع وزارة العمل أو من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، ويمكنك الحصول عليها باتباع الخطوات الواردة في الفقرة التالية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خصوصا الدفعة السابعة والأخيرة، وينتظر المتقدمون معرفة الأسماء المقبولة في البرنامج، ويمكنهم الاستعلام عنها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى بوابة مظلتي وذلك من خلال إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور.

انتقل إلى أيقونة قائمة المستفيدين واضغط على أسماء الأشخاص المعنيين بالعناية. اختار الوجبة السابعة وأدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية

بعد أن قامت الوزارة بشرح الخطوات الضرورية للاستفسار عن الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ذكرت شروط الالتحاق ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي تديره الحكومة العراقية والتي كانت على النحو التالي: