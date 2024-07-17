مٌبااااشر “تسجيل مفتوح الآن” التسجيل في سكنات عدل 3 بالهاتف عبر www.aadl3inscription2024.dz

ما زال التسجيل في سكنات عدل 3 مستمرًا حتى الآن فبادر في حجز وحدتك السكنية واملئ الاستمارة قبل أن يتم الإعلان عن غلق باب التسجيل والاكتفاء بالعدد، قامت الحكومة الجزائرية بتوفير وحدات سكنية مختلفة من حيث عدد الغرف فيتوافر وحدات سكنية بثلاث غرفة ووحدات بأربع غرف وأخرى بخمس غرف وبالطبع يزيد السعر كلما زاد عدد الغرف.

التسجيل في سكنات عدل 3

إذا كانت تتوافر فيك الشروط التي وضعتها وزارة السكن والعمران فيمكنك الآن البدء في التسجيل في سكنات عدل 3، فتقدم الوزارة وحدات سكنية 3 غرف بسعر يتراوح من مليون حتى 2 مليون دينار جزائري، ووحدات سكنية 4 غرف بسعر يتراوح من مليون ونصف حتى 2 ونص مليون دينار جزائري، والوحدات السكنية التي تحتوي على خمس غرف فسعرها يتراوح من 2: 3 مليون دينار جزائري.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

إليك شروط التسجيل في سكنات عدل 3 التي وضعتها وزارة السكن والعمران الجزائرية لكي يتمكن محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية ملائمة وفي أماكن ملائمة:

يشترط أولاً أن يكون المتقدم جزائري.

ألا يقل عمره عن 21 ولا يزيد عن 70.

يشترط أيضًا ألا يمتلك التقدم وحدة سكنية.

ألا يقل راتبه الشهري عن 118 ألف لأنه بذلك لن يتمكن من دفع أقساط الوحدة، ولا يزيد عن 24 ألف دينار لأنه بذلك قادر على شراء وحدة سكنية بدون الحاجة إلى مساعدة من وزارة السكن والعمران.

أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية.

أن يحضر كل الأوراق المطلوبة عند التسجيل من خلال وكالة عدل أو من هـنا .

أو . يشترط أن يلتزم بدفع الأقساط كما يلزم دفع القسم الأول الذي يبلغ 25% من قيمة الوحدة السكنية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم سكني آخر من البرامج التي تقدمها الحكومة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن الجزائرية مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في سكنات عدل 3 AADL، وهي:-