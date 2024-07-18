التقديم على قرعة الحج في العراق وطريقة التسجيل على قرعة الحج

أفادت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة في العراق عن انطلاق عملية التسجيل لقرعة حج عام 2025، مؤكدة حرصها على تيسير وتبسيط جميع الإجراءات للمواطنين كما حددت الهيئة عددا من الشروط والضوابط لعملية التسجيل، مع توضيح خطوات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني hajj.gov.iq، ويأتي هذا بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج عام 1446 هجريا للتسجيل في المواعيد المحددة.

رابط التقديم قرعة الحج في العراق

أعلنت الهيئة عن وجود رابط إلكتروني لاستمارة التسجيل لتبسيط العملية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد للراغبين في التقديم، وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الهيئة لتيسير عملية التقديم وتوفير وسائل أكثر فاعلية للحجاج المحتملين.

التسجيل على قرعة الحج في العراق 2024

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في قرعة الحج في العراق عام 2025 القيام بذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على الرابط hajj.gov.iq، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

اضغط على تسجيل الدخول.

ملء البيانات المطلوبة بدقة.

من القائمة الرئيسية اختار خدمة التسجيل في قرعة الحج والعمرة.

الإجابة على الأسئلة للتحقق من الهوية.

قراءة التعليمات والشروط والموافقة عليها.

تحقق من صحة ودقة المعلومات الشخصية المدخلة.

اضغط على زر “تسجيل”.

موعد التقديم على الحج في العراق 2024

أفادت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق أن موعد التسجيل لقرعة الحج عام 1446 لم يحدد بعد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بدء التسجيل في الأيام المقبلة.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن للمواطنين الاتصال بالهيئة العليا للحج والعمرة للحصول على الدعم والإرشاد الضروري للمشاركة في قرعة الحج عام 2025.

شروط إجراء سحب قرعة الحج عام 2025 في العراق

أعلنت هيئة الحج والعمرة في العراق عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى الراغبين في المشاركة في قرعة الحج، وهي على النحو التالي: