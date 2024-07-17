“استمتع بالمباريات براحتك”.. استقبل قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أكثر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى رياضي متنوع بمختلف أشكاله المتمثلة في البرامج الرياضية وكذلك نقل وإذاعة المباريات المحلية والعالمية، والعمل على تحليل كل هذه المباريات، لتكون من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى رياضي أكثر من رائع، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024

أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الجديد، الناقلة والمتخصصة في المحتوى الرياضي بمختلف الدول العربية، وأصبحت هي الأكثر قنوات الرياضة شهرة في الوقت الحالي، وجاءت أبرز المعلومات الخاصة بترددها الجديد، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة أون تايم سبورت يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد فهو 10853.

استقطاب قناة أون تايم سبورت يكون عمودي.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 عرب سات

ولكي تستمع بكل ما تقدمه قناة أون تايم سبورت من محتوى رياضي مميز ما بين المباريات والبرامج الرياضية الأكثر تميزًا، فعليك اتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-