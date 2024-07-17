شـو ها التطور جاتا سان اندرياس Gta كالعادة تبهر العالم بإضافة شفرات جديدة أبرزها “المظلات الصاروخية”

يهتم لاعبي جاتا سان بالحصول على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس، وتعد تلك اللعبة مميزة بكافة إصداراتها على مستوى العالم، وتتميز بحركات الأكشن والاكتشافات المتعددة، واللعبة مفتوحة للتجول بداخل المدينة وخارجها وغير مقيدة بالحركة في مكان واحد، وذلك يزيد اللعبة من تميزها.
شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس
إليك مجموعة من أبرز شفرات جاتا سان اندرياس والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع باللعبة:
|الشفرة
|الغرض من الشفرة
|KVGYZQK
|شفرة النحيل
|SJMAHPE
|شفرة تسليح من تريد بمسدس
|EHIBXQS
|شفرة الطيران
|LFGMHAL
|شفرة القفزة الخارقة
|LXGIWYL
|أسلحة (المجموعة الاولي)
|WANRLTW
|ذخيرة لا نهائية
|KJKSZPJ
|أسلحة (المجموعة الثانية)
|CWJXUOC
|عواصف رملية
|UZUMYMW
|أسلحة (المجموعة الثالثة)
|CVWKXAM
|شفرة أكسجين غير محدود تحت الماء
|URKQSRK
|شفرة الطائرة
|IAVENJQ
|شفرة اللكمة الخارقة
|LJSPQK
|شفرة رفع مستوى النجوم الي 6
|BTCDBCB
|شفرة السمين
|UBHYZHQ
|شفرة سيارة نفايات
|NCSGDAG
|إضافة قوة الي الأسلحة
|OSRBLHH
|شفرة رفع مستوى الشرطة الى نجمتين
|HESOYAM
|شفرة الصحة كاملة + الدرع
|VPJTQWV
|شفرة سيارة سباق 2
|MGHXYRM
|عواصف ورعد
|ZSOXFSQ
|شفرة تسليح من تريد بصواريخ
|PGGOMOY
|شفرة التصويب
|BEKKNQV
|شفرة الرجل الجذاب
|AUIFRVQS
|شفرة طقس ممطر
|AIWPRTON
|شفرة الدبابة
|COXEFGU
|شفرة سيارة مفخخة
|JUMPJET
|شفرة القفزة الهائلة
|ASNAEB
|شفرة خفض النجوم الي صفر
|OFVIAC
|سماء برتقالية
|VKYPQCF
|سيارات أجرة مفخخة
|BSXSGGC
|شفرة سيارة طائرة
|AIYPWZQP
|شفرة مظلة (بارشوت )
|ASBHGRB
|الشرطة في كل مكان
|LLQPFBN
|تغيير لون السيارات الي وردي
|AQTBCODX
|شفرة سيارات متنوعة
|FVTMNBZ
|سيارة ريفية
|THGLOJ
|حركة ضعيفة
|Q+H
|للأستلقاء على الأرض
|MROEMZH
|الأسلحة في كل مكان
|LIYOAAY
|تبطيئ الوقت
مميزات لعبة جاتا سان أندرياس
اكتشــف مهمات جاتا 5 الجديدة بعد التحديث الأخير + باقـــات من أوي شفرات جي تي اي تخليك أسطوري
تتمتع لعبة جاتا سان أندرياس بالكثير من المزايا المختلفة، والتي تجذب اللاعبين لها، ومن تلك المزايا ما يلي:
- اللاعب يعد العنصر الأساسي باللعبة.
- تتميز اللعبة بالرسوم والتقنيات المذهلة، حيث صمتت لمحاكاة الواقع والطبيعة بدقة شديدة.
- القدرة على اللعب بأي وقت.
- تضم اللعبة شخصيات أسطورية.
- اللاعب يمكنه قيادة السيارات، والدراجات النارية، والقطارات من أجل إنجاز المهام المطلوبة، كما أنها تساعده في الهروب من الشرطة والعصابات التي ترغب في قتله.
بعد الاطلاع على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس تبين لنا أن تلك الشفرات مهمة في اللعبة، وتمكن اللاعب من أداء الكثير من المهام المختلفة، ويحصل من خلالها على الكثير من المساعدات لتخطي المرحلة التي يلعب بها.