شـو ها التطور جاتا سان اندرياس Gta كالعادة تبهر العالم بإضافة شفرات جديدة أبرزها “المظلات الصاروخية”

ِaven ali تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
شـو ها التطور جاتا سان اندرياس Gta كالعادة تبهر العالم بإضافة شفرات جديدة أبرزها “المظلات الصاروخية”

يهتم لاعبي جاتا سان بالحصول على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس، وتعد تلك اللعبة مميزة بكافة إصداراتها على مستوى العالم، وتتميز بحركات الأكشن والاكتشافات المتعددة، واللعبة مفتوحة للتجول بداخل المدينة وخارجها وغير مقيدة بالحركة في مكان واحد، وذلك يزيد اللعبة من تميزها.

شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس

إليك مجموعة من أبرز شفرات جاتا سان اندرياس والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع باللعبة:

الشفرة الغرض من الشفرة
KVGYZQK شفرة النحيل
SJMAHPE شفرة تسليح من تريد بمسدس
EHIBXQS شفرة الطيران
LFGMHAL شفرة القفزة الخارقة
LXGIWYL أسلحة (المجموعة الاولي)
WANRLTW ذخيرة لا نهائية
KJKSZPJ أسلحة (المجموعة الثانية)
CWJXUOC عواصف رملية
UZUMYMW أسلحة (المجموعة الثالثة)
CVWKXAM شفرة أكسجين غير محدود تحت الماء
URKQSRK شفرة الطائرة
IAVENJQ شفرة اللكمة الخارقة
LJSPQK شفرة رفع مستوى النجوم الي 6
BTCDBCB شفرة السمين
UBHYZHQ شفرة سيارة نفايات
NCSGDAG إضافة قوة الي الأسلحة
OSRBLHH شفرة رفع مستوى الشرطة الى نجمتين
HESOYAM شفرة الصحة كاملة + الدرع
VPJTQWV شفرة سيارة سباق 2
MGHXYRM عواصف ورعد
ZSOXFSQ شفرة تسليح من تريد بصواريخ
PGGOMOY شفرة التصويب
BEKKNQV شفرة الرجل الجذاب
AUIFRVQS شفرة طقس ممطر
AIWPRTON شفرة الدبابة
COXEFGU شفرة سيارة مفخخة
JUMPJET شفرة القفزة الهائلة
ASNAEB شفرة خفض النجوم الي صفر
OFVIAC سماء برتقالية
VKYPQCF سيارات أجرة مفخخة
BSXSGGC شفرة سيارة طائرة
AIYPWZQP شفرة مظلة (بارشوت )
ASBHGRB الشرطة في كل مكان
LLQPFBN تغيير لون السيارات الي وردي
AQTBCODX شفرة سيارات متنوعة
FVTMNBZ سيارة ريفية
THGLOJ حركة ضعيفة
Q+H للأستلقاء على الأرض
MROEMZH الأسلحة في كل مكان
LIYOAAY تبطيئ الوقت

مميزات لعبة جاتا سان أندرياس 

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تتمتع لعبة جاتا سان أندرياس بالكثير من المزايا المختلفة، والتي تجذب اللاعبين لها، ومن تلك المزايا ما يلي:

  • اللاعب يعد العنصر الأساسي باللعبة.
  • تتميز اللعبة بالرسوم والتقنيات المذهلة، حيث صمتت لمحاكاة الواقع والطبيعة بدقة شديدة.
  • القدرة على اللعب بأي وقت.
  • تضم اللعبة شخصيات أسطورية.
  • اللاعب يمكنه قيادة السيارات، والدراجات النارية، والقطارات من أجل إنجاز المهام المطلوبة، كما أنها تساعده في الهروب من الشرطة والعصابات التي ترغب في قتله.

بعد الاطلاع على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس تبين لنا أن تلك الشفرات مهمة في اللعبة، وتمكن اللاعب من أداء الكثير من المهام المختلفة، ويحصل من خلالها على الكثير من المساعدات لتخطي المرحلة التي يلعب بها.

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معلومات الكاتب
ِaven ali

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