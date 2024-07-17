شـو ها التطور جاتا سان اندرياس Gta كالعادة تبهر العالم بإضافة شفرات جديدة أبرزها “المظلات الصاروخية”

يهتم لاعبي جاتا سان بالحصول على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس، وتعد تلك اللعبة مميزة بكافة إصداراتها على مستوى العالم، وتتميز بحركات الأكشن والاكتشافات المتعددة، واللعبة مفتوحة للتجول بداخل المدينة وخارجها وغير مقيدة بالحركة في مكان واحد، وذلك يزيد اللعبة من تميزها.

شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس

إليك مجموعة من أبرز شفرات جاتا سان اندرياس والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع باللعبة:

الشفرة الغرض من الشفرة KVGYZQK شفرة النحيل SJMAHPE شفرة تسليح من تريد بمسدس EHIBXQS شفرة الطيران LFGMHAL شفرة القفزة الخارقة LXGIWYL أسلحة (المجموعة الاولي) WANRLTW ذخيرة لا نهائية KJKSZPJ أسلحة (المجموعة الثانية) CWJXUOC عواصف رملية UZUMYMW أسلحة (المجموعة الثالثة) CVWKXAM شفرة أكسجين غير محدود تحت الماء URKQSRK شفرة الطائرة IAVENJQ شفرة اللكمة الخارقة LJSPQK شفرة رفع مستوى النجوم الي 6 BTCDBCB شفرة السمين UBHYZHQ شفرة سيارة نفايات NCSGDAG إضافة قوة الي الأسلحة OSRBLHH شفرة رفع مستوى الشرطة الى نجمتين HESOYAM شفرة الصحة كاملة + الدرع VPJTQWV شفرة سيارة سباق 2 MGHXYRM عواصف ورعد ZSOXFSQ شفرة تسليح من تريد بصواريخ PGGOMOY شفرة التصويب BEKKNQV شفرة الرجل الجذاب AUIFRVQS شفرة طقس ممطر AIWPRTON شفرة الدبابة COXEFGU شفرة سيارة مفخخة JUMPJET شفرة القفزة الهائلة ASNAEB شفرة خفض النجوم الي صفر OFVIAC سماء برتقالية VKYPQCF سيارات أجرة مفخخة BSXSGGC شفرة سيارة طائرة AIYPWZQP شفرة مظلة (بارشوت ) ASBHGRB الشرطة في كل مكان LLQPFBN تغيير لون السيارات الي وردي AQTBCODX شفرة سيارات متنوعة FVTMNBZ سيارة ريفية THGLOJ حركة ضعيفة Q+H للأستلقاء على الأرض MROEMZH الأسلحة في كل مكان LIYOAAY تبطيئ الوقت

مميزات لعبة جاتا سان أندرياس

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تتمتع لعبة جاتا سان أندرياس بالكثير من المزايا المختلفة، والتي تجذب اللاعبين لها، ومن تلك المزايا ما يلي:

اللاعب يعد العنصر الأساسي باللعبة.

تتميز اللعبة بالرسوم والتقنيات المذهلة، حيث صمتت لمحاكاة الواقع والطبيعة بدقة شديدة.

القدرة على اللعب بأي وقت.

تضم اللعبة شخصيات أسطورية.

اللاعب يمكنه قيادة السيارات، والدراجات النارية، والقطارات من أجل إنجاز المهام المطلوبة، كما أنها تساعده في الهروب من الشرطة والعصابات التي ترغب في قتله.

بعد الاطلاع على شفرات متنوعة مثيرة جاتا سان اندرياس تبين لنا أن تلك الشفرات مهمة في اللعبة، وتمكن اللاعب من أداء الكثير من المهام المختلفة، ويحصل من خلالها على الكثير من المساعدات لتخطي المرحلة التي يلعب بها.