الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لدخول السحب على 1,000,000 دولار مع مصطفى الأغا

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول مسابقة الحلم 2024، ونسعى في هذا السياق للإجابة عن العديد من التساؤلات المطروحة من قبل قطاع واسع من المتابعين عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للمشاركة في السحب والحصول على فرصة لربح الجوائز النقدية التي تصل إلى مليون دولار أمريكي، يتزامن هذا الاهتمام مع إعلان مجموعة قنوات MBC عن بدء الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2024 التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا كما أعلنت عن أرقام الاشتراك في المسابقة لجميع بلدان العالم، من المقرر أن يتم إجراء سحب أسبوعي على جوائز نقدية للمشتركين في المسابقة وفي هذا السياق نشرح المزيد من التفاصيل عبر الفقرات التالية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلنت شبكة إم بي سي عن بدء موسم مسابقة الحلم 2024 الجديد بقيادة الإعلامي مصطفى الأغا، وكشف عن الجوائز النقدية الأسبوعية والشهرية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيحصل عليها الفائز في السحب، يمكن للمتابعين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم الاشتراك في المسابقة عبر الطريقة التالية:

إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” للاشتراك في المسابقة.

رقم الاشتراك في المسابقة من مصر هو 95450.

رقم المشاركة في المسابقة من الكويت هو 4141.

رقم الاشتراك في المسابقة من الأردن هو 98880.

رقم المشاركة في المسابقة من السعودية هو 858888.

رقم المشاركة في المسابقة من البحرين هو 9400.

يمكنكم الاشتراك في المسابقة من الإمارات عبر الرقم 6070.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2024 خلال الموسم الجديد وهي تتضمن الآتي: