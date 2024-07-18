موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس 2024 والقنوات الناقلة

بدأت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وذلك تزامنا مع انتهاء التحضيرات الأخيرة لبدء تصوير الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان”، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الأجزاء السابقة التي عرضت على مختلف القنوات الفضائية مما أكسبه شهرة واسعة في الوطن العربي، يروي المسلسل الأحداث التاريخية التي جرت خلال فترة الدولة العثمانية من صراعات و فتوحات وحروب، سنقدم لكم المعلومات حول الموعد المحتمل لعرض الموسم الجديد والقنوات التي ستقوم بنقله.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

ووفقا لمصادر داخلية سيتم عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2024، سيعرض المسلسل يوم الأربعاء كالمعتاد على قنوات البث المباشر مثل قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، تدور أحداث المسلسل حول الصراعات التي واجهها عثمان بن أرطغرل ومحاربته من أجل الدفاع عن دولته وتعزيزها من خلال الفتوحات المختلفة التي قام بها.

ومن المعلوم للجميع أن الموسم الخامس من مسلسل “قيامة عثمان” قد انتهى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والآن يجري جميع أبطال العمل تصوير حلقات الموسم الجديد والسادس وعند الانتهاء من التصوير سيتم عرضه.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

لعشاق المسلسلات التركية التاريخية الذين يودون متابعة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، يجب عليهم التأكد من توفره على القنوات التي تبث المسلسل وهي قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية الجديدة، وبهذا الصدد سنتعرف على تردد هذه القنوات على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12647.

معامل الترميز الجديد: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة atv التركية على النايل سات