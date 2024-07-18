“متفصلهاش من بيتك” تردد قناة المجد للقرآن الكريم والمميزات

قناة المجد هي واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بإذاعة القرآن الكريم، وذلك لعدد كبير من الشيوخ العرب الذين يتمتعون بأعذب الأصوات، مما يشعر المستمعين بالسكينة والطمأنينة، حيث يرغب الكثير في تشغيل القرآن الكريم في منزلهم بصفة مستمرة وذلك حيث أن القرآن يعطي للمنزل هدوء ويبعد عنه وعن ساكنيه الكثير من الشرور، وتم تحديث التردد الذي يمكن من خلاله سماع القرآن الذي يتم إذاعته عبر القناة وذلك من أجل ضمان أفضل صورة وانقى صوت.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

تتميز قناة المجد المتخصصة في إذاعة القرآن الكريم أنها تعمل على أكثر من قمر صناعي وذلك حتى يتمكن المواطنين من الاستمتاع بسماع القرآن الكريم بأعذب الأصوات لأفضل الشيوخ من مختلف الدول العربية، وتكون ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة هي:

تردد القناة عبر نايل سات

التردد: 11372.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة عبر عرب سات

التردد: 12054.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة عبر هوت بيرد

التردد: 11766.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ⅚.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

أهم ما يميز قناة المجد

يوجد الكثير من المميزات التي تجعل المجد هي أفضل القنوات التي تقوم بعرض القرآن الكريم بصفة مستمرة، وهذه المميزات تجعل القناة هي أفضل قنوات القرآن في الوطن العربي وتكون هذه المميزات هي: